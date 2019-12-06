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瘋電影／去年聖誕節　人類因互助而產生價值

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文／賴賴  

▲▼去年聖誕節。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

以喬治麥可的「LAST CHRISMAS」為基底出發的溫暖故事，非常非常非常有內涵且好看，過程中不論是聖誕裝置和聖誕氣氛，都感染了每個低端人口，他們離鄉背井逃難，在英國被歧視沒有工作甚至沒有地方住，耶穌誕生的喜氣降臨人間，使人們沐浴在活著就有希望的正能量中，電影內涵不透過對白文字，卻滿滿的傳遞出來，五顆星的優質作品。

卡司超強，有楊紫瓊和艾瑪湯普森就知道劇本不差，果然兩位在戲中的佳芬簡直是加到滿分啦，不論是喜感，耍賤和耍白癡，自然生動的戲精，看得超過癮。

本以為就是個聖誕節愛情故事，俊男美女因錯陽差認識到相戀，哈，果然如此八股的劇本不會出現在環球影業中，完全錯估劇情深度，劇本非常厲害，結局有驚喜，也將一個頹廢渣女轉變成優質女孩，這其中的翻轉劇本處理得非常漂亮，幾乎沒有BUG，高職能編劇神功，導演敘事手法也很厲害，暗藏懸疑又不漏餡，而喜劇對白和設計，太有梗也太新鮮了。

超級喜歡這部片的啦，男生女生都可以來紓壓的喜劇電影，看完還會有收穫，滿滿的喬治麥可，幾度都落下淚，強大的音樂和聖誕氛圍，好看又營養，大推。

片　　名：去年聖誕節
英文名稱：Last Christmas
類　　型：愛情、喜劇
上映日期：2019-12-06
片　　長：102分鐘
導　　演：保羅維格(Paul Feig)
演　　員：艾蜜莉亞克拉克(Emilia Clarke) 、 亨利高丁(Henry Golding) 、 艾瑪湯普遜(Emma Thompson) 、 楊紫瓊(Michelle Yeoh)
國　　家：英國
語　　言：英語
發行公司：環球影業


劇情大綱

一事無成的凱特（艾蜜莉亞克拉克 飾）在倫敦渾渾噩噩地過日子，她做出一連串的糟糕決定導致的厄運總是伴隨著鞋子上發出的鈴聲如影隨形地跟著她，因為她只能打扮成聖誕老公公的小精靈，在一間全年無休的聖誕飾品店當店員。

於是當心地善良的大帥哥湯姆（亨利高汀 飾）闖入凱特的人生，並且開始幫助她克服她人生中的許多障礙與難關，這一切都似乎美好得有點不真實。當倫敦在聖誕佳節期間轉變成一座童話般的夢幻王國，這兩個看似八竿子打不著的人應該不會結成良緣，但有時候你得順其自然、聆聽內心的聲音…而且一定要擁有信念。

▲▼去年聖誕節。（圖／imdb）

▲整部片全壟罩在唯美聖誕視覺中。

▲▼去年聖誕節。（圖／imdb）

▲艾瑪湯普遜是為南斯拉夫移民，超搞笑。

▲▼去年聖誕節。（圖／imdb）

▲楊紫瓊的犀利對白，有她場子就熱。

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