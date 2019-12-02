瘋電影／發光吧！冰淇淋王國的香草公主　找回初心

文／賴賴

瘋言瘋語：

帶著小學二年級和幼稚園小班的外甥們前往觀賞，僅剩早場時間，但仍不減小朋友興奮的心情，平常這種放假日，時間就是用來浪費的，聽到要看電影，倒是感覺周末多了一個有意義的兩小時，而電影對於小班的小朋友很剛好，從頭到尾專注不吵鬧，片中有歌唱和劇情充滿粉色的甜食，不論視覺和內容都有一定的話題性，和小孩看完還可以討論，很不錯說，很感謝這種願意為幼稚園TA的觀眾設計的電影劇本。

視覺感官和電視雖然差不多，但是在構圖設計更多大場景的畫面，例如一開始的海洋海景，介紹出麵包超人的腳色設定，對不是非常認識麵包超人的大人來說很棒的快速引薦，而歡樂的郵輪，翱翔天際的視覺都相當用心，這部分皆是以大視覺設計的畫面，小朋友也能夠理解劇情推進，不會太快太亂或是複雜，第一次在電影院看麵包超人，很滿意，下次推出還會去。

看完電影後，兩個小朋友都想吃紅豆麵包和冰淇淋，這置入性行銷力量真大，連大人都想吃。

片 名：麵包超人電影版：發光吧！冰淇淋王國的香草公主

英文名稱： TWINKLE! PRINCESS VANILLA OF ICE CREAM LAND

類 型：動畫

上映日期：2019-11-22

片 長：62分鐘

導 演：矢野博之

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：曼迪傳播



劇情大綱

麵包超人與同伴們要闖入冰淇淋王國，勇於幫助「香草公主」找回她的能力，更要防止細菌人的入侵，恢復王國的榮輝。 冰淇淋王國每年都會製作美味冰淇淋，送到全世界！

但是，冰淇淋王國的公主——香草公主，卻做不出冰淇淋，難過地離開了王國。她遇見麵包超人之後，慢慢了解製作冰淇淋的重要關鍵。

此時，細菌人打算將冰淇淋王國變成細菌冰淇淋王國，發明了最強機器人「細菌冰機器人」，到處搗亂！麵包超人跟香草公主能不能打敗細菌人...

▲章魚怪帶出麵包超人的行俠仗義和超能力。

▲麵包超人團隊非常勇敢講義氣。

▲冰淇淋公主面臨職業倦怠，終於找回初心。

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