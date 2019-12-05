瘋電影／野蠻遊戲：全面晉級　在遊戲中找回自我

文／賴賴

瘋言瘋語：

電影非常好看，流暢娛樂價值高，過程中觀影的年輕人頻頻發出笑聲，看來對白非常擊中笑點，而整體架構雖然相同，在細節上仍有巧思安排，友情不論老少，真正的朋友必須有人先低頭，才能繼續關係，人生苦短，能遇知己切莫輕易決絕，但也不要當冤大頭，有些人的人品確實不能當一輩子的朋友，尤其是忘恩負義者，這部電影充滿正能量，小學生都可以看懂的內容。

這次的劇情設計，不擁擠，在消化上很舒暢，劇情設計的豐富度和內容趣味性，反而傾向有教育意義，不只是看完心情舒暢開懷，看完也能有所省思，而最後這台已經有點故障的野蠻遊戲電動玩具，還會製造出什麼樣的火花呢？電影結束後不久有一個彩蛋，會有驚喜。

這部電影已經深獲小學生記憶喜愛，儘管都是英文，外甥女仍特別標註她可以看而且可以看懂，老少咸宜闔家觀賞的好作品。





片 名：野蠻遊戲：全面晉級

英文名稱：Jumanji: The Next Level

類 型：冒險、科幻

上映日期：2019-12-04

片 長：02時03分

導 演：傑克卡斯丹(Jake Kasdan)

演 員：凱倫吉蘭(Karen Gillan) 、 巨石強森(Dwayne Johnson) 、 麥蒂森伊斯曼(Madison Iseman) 、 凱文哈特(Kevin Hart) 、 傑克布萊克(Jack Black) 、 丹尼狄維托(Danny DeVito) 、 柯林漢克斯(Colin Hanks) 、 艾力克斯沃爾夫(Alex Wolff) 、 尼克強納斯(Nick Jonas) 、 丹尼葛洛佛 (Danny Glover)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：索尼影業



劇情大綱

在全新的《野蠻遊戲：全面晉級》中，前一集角色再度聚首，但遊戲的格局卻早已改變！當四位主角重返「野蠻遊戲」試圖要拯救自己的小命時，他們意外發現這個遊戲規則不僅改變，這一次，所有的玩家都必須去突破更多未探索過的全新領域；從荒蕪的沙漠，到無人之境的雪山，他們必須拼盡全力，才能逃離這個全世界最危險的遊戲，回到現實！

▲十五年來不和昔日老友聯繫，爺爺有心事。

▲這次增加了兩個腳色，而內容更繽紛豐富。

▲這次有寒地遊戲設計，大家都穿上冬衣。

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