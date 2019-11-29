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瘋電影／布魯克林孤兒　誰殺了我兄弟一定報仇

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文／賴賴

▲▼ 布魯克林孤兒。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

艾德華諾頓初次執導的作品，自編自導非常符合他耶魯高材生處女座完美主義性格，萬人朝聖的兩個半小時，剛開始被他的妥瑞症弄得非常混亂，不過慢慢的跟著他敘事的節奏進入情節，每個鏡頭光影，每個場景裝置，這部電影以文藝角度而言，場面實在太豪華了，電影好看，整體感有白人版的「月光下的藍色男孩」的味道，不過更商業些。

電影帶出以布魯克林為主的文化色彩，包含黑人爵士音樂、黑人酒吧、布魯克林居住問題和政府內部的行政問題等等，將壓抑沉靜的低端收入人口的生活型態，平實的帶出，而布魯斯威利一開始就被暗殺，導致男主抽絲剝繭的明查暗訪，直搗核心，電影也慢慢從陰鬱到明朗，艾德華諾頓的獨特運鏡與敘事手法，有個人特色，他特別在加強環境敘述與過程，不用便捷的轉場技巧，例如過馬路、人來人往的形形色色，那個時代的車、人、環境，逼真帶進觀眾眼底，讓觀眾置身於那個年代其中，於是也轉換思考模式，直到結局，你不再在意那高潮迭起和驚喜的答案揭曉，而是完全咀嚼了整部電影的氛圍和故事本身，而當你理解那個年代時，便可完全體會這部電影的人情味。

這部電影很難斷言是屬於商業模式還是文藝影展，獨特的口味，確實有經過巧思和個人色彩的經營，好看。


片　　名：布魯克林孤兒
英文名稱：Motherless Brooklyn
類　　型：劇情、犯罪
上映日期：2019-11-29
片　　長：144分鐘
導　　演：艾德華諾頓(Edward Norton)
演　　員：布魯斯威利(Bruce Willis) 、 威廉達佛(Willem Dafoe) 、 萊斯莉曼恩(Leslie Mann) 、 古古瑪芭塔勞(Gugu Mbatha-Raw) 、 亞歷鮑德溫(Alec Baldwin) 、 艾德華諾頓(Edward Norton)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：華納兄弟

劇情大綱

萊諾艾斯洛（艾德華諾頓 飾），一名患有妥瑞症的孤獨私家偵探，他的良師和唯一朋友法蘭克敏納（布魯斯威利 飾）遭到謀殺，他冒著生命危險設法破案。他手上只有寥寥無幾的線索，不過他滿懷衝勁，解開了層層掩飾的重大祕密，而那攸關著能否讓紐約市維持和諧的命運。

在一連串的神祕事件中，他從哈林區醉生夢死的爵士俱樂部，來到布魯克林區邊緣化的貧民窟，最後來到紐約權力經紀人的陣地，萊諾必須對付流氓、腐敗和全市最危險的人，為的只是向他的朋友致敬，並拯救可能會讓他獲得救贖的女人。

【關於電影】

《布魯克林孤兒》由奧斯卡獎提名者艾德華諾頓（《鳥人》、《美國X檔案》、《驚悚》）自編自導自製自演。這部電影搬上大銀幕的旅程始於1999年，當時艾德華諾頓發現強納森列瑟（Jonathan Lethem）的同名小說及其令人難忘的中心角色拍成電影的可能性，但他的目標是將這個故事裡的當代角色置換到不同的時代和情節，賦予其獨特的氛圍，重新設定成1950年代的背景，這時紐約市正面臨重大的改變。


星光熠熠的卡司包括艾德華諾頓、布魯斯威利（《終極警探》系列、《月昇冒險王國》）、古古瑪芭塔勞（《時間的皺摺》）、巴比卡納佛（《老娘叫譚雅》）、崔莉瓊斯（《被抹滅的男孩》）、麥克威廉斯（《別人眼中的我們》）、萊絲里曼恩（《婦仇者聯盟》）、伊森索普（《華爾街之狼》）、達拉斯羅伯茲（《藥命俱樂部》）、喬許派斯（影集《清道夫》）、羅伯雷威斯頓（影集《修正罪案》）、費雪史帝夫（影集《諜海黑名單》），還有奧斯卡獎提名男演員亞歷鮑德溫（《鬼牌逆轉勝》、《黑色黨徒》、《神鬼無間》）和奧斯卡獎提名男演員威廉達佛（《梵谷：在永恆之門》、《歡迎光臨奇幻城堡》）。

▲▼ 布魯克林孤兒。（圖／imdb）

▲妥瑞症不可控制的行為，把妹困難。

▲▼ 布魯克林孤兒。（圖／imdb）

▲布魯斯威利是偵探社老闆，也是艾德華諾頓的恩人。

▲▼ 布魯克林孤兒。（圖／imdb）

▲電影有多處人群視覺，初次執導就弄這麼複雜，非常厲害。

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