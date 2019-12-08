任內秘書「涉地下匯兌」遭押！ 前金門縣長陳福海撇清：有心人士不要曲解

▲陳福海表示，希望有心人士不要曲解訊息。（圖／資料照／翻攝陳福海直播）

地方中心／金門報導

金門地檢署日前清查發現，前金門縣長陳福海任內的薛姓機要秘書，涉嫌不法的兩岸地下匯兌，其中有約數億元的可疑資金。對此，陳福海競選辦公室8日回應強調，該案件與他關，希望有心人士不要繼續在選前，透過媒體曲解訊息，進而影響選情。

金門地檢署表示，該案件是由福建省調查處於11月19日主動報請偵辦，並指出認為薛女涉嫌從事不法匯兌，因此本案將以違反銀行法辦理，並非以違反相關選舉法令等辦理。此外，檢方也強調，陳福海登記參選本屆立委的時間，是在調查處報請偵辦之後，就此特別釐清。

針對此案件，陳福海競選辦公室也於8日發出澄清說明，「陳競選辦表示，此事件為薛淑真小姐於2013年至2014年於地區一家曾發生財務狀況的旅行社上班時，所發生之情事，全案疑似為旅行社兩岸業務往來財務糾紛，經金門地檢署調查多年迄今尚未結案。雖然全案進入司法偵查期間，陳福海本人不便表示過多意見，但對於有心人士於選前透過媒體傳遞片面曲解之訊息意圖，影響選情感到痛心與不齒。」

競選辦公室也表示，「陳福海深信司法之公正，定能勿枉勿縱，最後並聲明，倘若有心人士繼續不當散播片面虛假訊息，意圖影響選情，將會對其提起法律追訴。」

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