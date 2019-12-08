　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

任內秘書「涉地下匯兌」遭押！ 前金門縣長陳福海撇清：有心人士不要曲解

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲金門超級星期天　陳福海：抹綠、抹黑、抹黃才是傷害金門！。（圖／翻攝陳福海直播）

▲陳福海表示，希望有心人士不要曲解訊息。（圖／資料照／翻攝陳福海直播）

地方中心／金門報導

金門地檢署日前清查發現，前金門縣長陳福海任內的薛姓機要秘書，涉嫌不法的兩岸地下匯兌，其中有約數億元的可疑資金。對此，陳福海競選辦公室8日回應強調，該案件與他關，希望有心人士不要繼續在選前，透過媒體曲解訊息，進而影響選情。

金門地檢署表示，該案件是由福建省調查處於11月19日主動報請偵辦，並指出認為薛女涉嫌從事不法匯兌，因此本案將以違反銀行法辦理，並非以違反相關選舉法令等辦理。此外，檢方也強調，陳福海登記參選本屆立委的時間，是在調查處報請偵辦之後，就此特別釐清。

針對此案件，陳福海競選辦公室也於8日發出澄清說明，「陳競選辦表示，此事件為薛淑真小姐於2013年至2014年於地區一家曾發生財務狀況的旅行社上班時，所發生之情事，全案疑似為旅行社兩岸業務往來財務糾紛，經金門地檢署調查多年迄今尚未結案。雖然全案進入司法偵查期間，陳福海本人不便表示過多意見，但對於有心人士於選前透過媒體傳遞片面曲解之訊息意圖，影響選情感到痛心與不齒。」

競選辦公室也表示，「陳福海深信司法之公正，定能勿枉勿縱，最後並聲明，倘若有心人士繼續不當散播片面虛假訊息，意圖影響選情，將會對其提起法律追訴。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
誤關濾鏡「甜美網紅真面目像大媽」　被罵4個月首露面：罹憂鬱症
「膠帶黏香蕉」365萬成交　他趁員工不在…當場剝皮吃光藝術品
乩童喊：前男友下咒害死妳！帶她買玩具「取體液」紙紮人搔下面
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

任內秘書「涉地下匯兌」遭押！ 前金門縣長陳福海撇清：有心人士不要曲解

快訊／挺韓遊行警方准了！「高雄光榮週年慶大遊行」12/21上街頭

LIVE／陳水扁簽書會12/8登場　秀6000字、276條政績合體李婉鈺

許淑華穿超緊身性感黑皮衣！　賴清德賜予「刺客寶劍」斬斷紅流

陳玉珍手被夾影片瘋傳　卓榮泰「看了至少30次」：笑到無法入睡！

陳宜民推女警惹議　朱立倫：做錯事就該誠摯的道歉

3萬人口來了5千人　蔡其昌外埔造勢大爆滿！陳建仁讚「最強立委」

劉任遠中將出任空作部指揮官　第二度罕見人事調動掀內部討論

曝養樂多滋味的意義　「輝熊把拔」鄭宏輝：選舉也能是孩子歡笑聲

藍委籲吳斯懷退不分區　吳敦義護航：他是以身護衛國家的將領！

高以翔生前帶爸媽錄旅遊節目　同框自拍「他們以後看到這畫面一定難忘」

周杰倫怒嗆「小巨蛋要你同意」　蕭敬騰笑回：我申請到了

陳小春躺地喊「爽」：終於在台北演唱會！　場外挺港民眾抗議嗆「滾出台灣」

《葉問4：完結篇》10年傳奇最後一戰　甄子丹單手「詠春戰太極」再創經典

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

謝和弦老婆PO超音波照驚爆懷孕　阿扣交保後...FB貼出「女生影片」

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

陳意涵「清理螃蟹」嚇到大叫　一句「拿去放生好了」老公傻眼ＸＤ

吳亦凡「真實體重」曝光！　一看數字傻了...轉眼和潘瑋柏繼續吃ＸＤ

最怕看醫生！阿公喊「過來～」乖毛孩勇敢走進診間...原因感人

任內秘書「涉地下匯兌」遭押！ 前金門縣長陳福海撇清：有心人士不要曲解

快訊／挺韓遊行警方准了！「高雄光榮週年慶大遊行」12/21上街頭

LIVE／陳水扁簽書會12/8登場　秀6000字、276條政績合體李婉鈺

許淑華穿超緊身性感黑皮衣！　賴清德賜予「刺客寶劍」斬斷紅流

陳玉珍手被夾影片瘋傳　卓榮泰「看了至少30次」：笑到無法入睡！

陳宜民推女警惹議　朱立倫：做錯事就該誠摯的道歉

3萬人口來了5千人　蔡其昌外埔造勢大爆滿！陳建仁讚「最強立委」

劉任遠中將出任空作部指揮官　第二度罕見人事調動掀內部討論

曝養樂多滋味的意義　「輝熊把拔」鄭宏輝：選舉也能是孩子歡笑聲

藍委籲吳斯懷退不分區　吳敦義護航：他是以身護衛國家的將領！

冬盟／郭郁政臨危先發丟5分　葉總：配球被抓到

男獨攀「台灣百岳十峻」無明山摔邊坡　積雪30公分、能見度低...困5天獲救！

機車皮帶斷掉！反方向外送小哥繞回神救援　拒小費「多叫我家外送」暖哭他

飆進萬里隧道出口前停等　「區間測速」這樣玩...網罵翻警公布罰則

重症醫「列8離譜行徑」連7氣　怒談陳玉珍手夾傷占急診資源

西蒙斯34分生涯新高、飆生涯第2顆外線　七六人大勝騎士47分

吃到一半發現「爸爸菜色和其他人不同」！　吳宗憲湊近看…本體讓他笑哭

冬盟／朱祥麟、劉基鴻開轟不敵　日本社會人打下5連勝

歲末時刻關懷長者　南警推動「防走失友善網」

陳偉殷1月初返美　與吉見相約加州碰面

政治熱門新聞

夾到手躺急診！藍營擠台大病房　陳玉珍回應了

陳玉珍手被夾兇手曝光！　影片揭竟是同黨立委

賴清德批陳玉珍「浪費醫療資源」

探望陳玉珍挨轟　國民黨團：無造勢考量

徐弘庭嗆警「全家倒楣」…凌晨道歉了

蔡壁如嗆：民進黨只出一張嘴

楊蕙如18年前唸成大就鑽漏洞賺錢

謝龍介回應館長請一萬份雞排

抵韓國瑜新竹造勢　四叉貓：約4000人

黃瀞瑩嗆王浩宇：別一天到晚管別人

館長獻站台處女秀怒嗆韓國瑜太扯

馬英九：投給蔡英文　就等著電費上漲

沒表明身分？「完整對話」狠打臉陳宜民！女警：我是保六的

韓國瑜新竹縣造勢湧入1萬2千人

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

好市多上架沙龍香！JO MALONE 5.7折價俗翻

與男友吵架！女大生男同事家喝酒遇害

夾到手躺急診！藍營擠台大病房　陳玉珍回應了

那對夫妻「第2胎流掉了」！Kim心痛：也許他還沒準備好

12星座2020財運！唐綺陽：水瓶倒數第2倒楣犯小人

飢餓哥聽不懂英文　竟將英語妹「斬首開腦配飯吃」

酒駕房仲恍神衝臨檢站...警開9槍+上銬毆打

上大號誤入女廁！　他「機智一招」無破綻脫身

米砂公開認愛「交往2個月素人男友」

Hold住姐崩潰曝近況照！

謝和弦私人臉書顯示「單身」！預告今晚台中正常演出

叮嚀妻不能吃牛肉仍發生慘案　帝爺公：等她出院你就知

米砂沉寂1個月IG發文反擊！阿乃透露3人秘密給媒體

謝和弦老婆PO出超音波照！胎兒「已經6周大」

吳怡霈尾牙禮服「上中下全開」！

更多

最夯影音

更多
高以翔生前帶爸媽錄旅遊節目　同框自拍「他們以後看到這畫面一定難忘」

高以翔生前帶爸媽錄旅遊節目　同框自拍「他們以後看到這畫面一定難忘」
周杰倫怒嗆「小巨蛋要你同意」　蕭敬騰笑回：我申請到了

周杰倫怒嗆「小巨蛋要你同意」　蕭敬騰笑回：我申請到了

陳小春躺地喊「爽」：終於在台北演唱會！　場外挺港民眾抗議嗆「滾出台灣」

陳小春躺地喊「爽」：終於在台北演唱會！　場外挺港民眾抗議嗆「滾出台灣」

《葉問4：完結篇》10年傳奇最後一戰　甄子丹單手「詠春戰太極」再創經典

《葉問4：完結篇》10年傳奇最後一戰　甄子丹單手「詠春戰太極」再創經典

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面