　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

政協委員提「學校讀繁體字」　陸教育部：依法教簡字「文字不等同文化」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼政協委員提「學校讀繁體字」　陸教育部：依法教簡字「文字不等同文化」。（圖／翻攝國際在線）

▲政協委員提「繁體字識讀」提案。（圖／翻攝國際在線，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸全國政協委員韓方明先前在兩會期間提出針對《關於在全國中小學進行繁體字識讀教育的提案》，建議在中小學語文教學中實施繁體字識讀教育。對此，大陸教育部6日回應，依法學校教學應使用規範漢字（簡體字），但在中小學經典閱讀和書法教育中，會涉及繁體字教育有關內容，「文字並不完全等同於文化，文字是記錄、傳遞文化信息的工具，中華文化的大量信息是通過漢字記錄下來的。」

韓方明兩會時曾表示，簡化漢字六十多年來，在諸多方面存在弊端，學術界專家們有過許多論述，而且在實踐中也出現過大量實際問題，主要是因簡害義、有損漢字的藝術美和規律性、不利於文化的歷史傳承，「許多繁體字和簡化字並非同義異體，而是含義完全不同，比如乾和干，发和髪和發，鬚髮和须发，云和雲，征和徵，榖和谷，困和睏，佈和布，薑和姜等等，用錯就完全失去漢字的本義。」

韓方明還說，曾經屬於漢字文化圈的國家如朝鮮（北韓）、韓國（南韓）和越南等，在二戰以後相繼廢除了漢字。結果因為不使用漢字無法詳細完整地表達，大多數人連自己國家以前的歷史書都看不懂了，「我們作為漢語漢字的祖國，應該汲取教訓，避免重蹈覆轍。」

對於《關於在全國中小學進行繁體字識讀教育的提案》，大陸教育部6日回應，現行簡化字即是遵循約定俗成的原則，通過蒐集、整理、篩選千百年來在民間通行的簡體字，在廣泛徵求意見基礎上確定簡化字體並經過一段時間的試行後確定的，具有歷史繼承性、體系性和深厚的群眾基礎。從漢字形體構成的規律看，形聲構字是主要的構字方法，如果僅從會意字方向去理解漢字，就背離了漢字構形事實。

教育部指出，文字並不完全等同於文化，文字是記錄、傳遞文化信息的工具，中華文化的大量信息是通過漢字記錄下來的。要讀懂這些信息首先要能讀懂漢字記錄的各個歷史時期的漢語書面語，但經過長期的歷史發展，漢語發生了很大變化，人們現在通過文字資料瞭解古代文化信息的困難主要在於記錄這些信息的語言從古至今發生了很大變化，認識繁體字的人不經過專門的古漢語、古代文化知識等的學習、培訓，也一樣讀不懂古典詩文，不能瞭解中華傳統文化、知曉中國文化的由來，「同樣，現在古典詩文都已經有簡化字版，如果不經過專門訓練，也一樣讀不懂。」

▼大陸全國政協委員韓方明。

▲▼政協委員提「學校讀繁體字」　陸教育部：依法教簡字「文字不等同文化」。（圖／翻攝國際在線）

教育部提到，據國家11個部委（局）組織的「中國語言文字使用情況調查」對全國閱讀繁體字書報困難程度調查的數據顯示，閱讀繁體字書報「基本沒有困難」和「有些困難但憑猜測能讀懂大概意思」的比例佔58.69％；「困難很多」的比例佔41.31％，多集中在西部省份，這表明，多數人基本能夠認讀繁體字。

教育部還說，根據《中華人民共和國國家通用語言文字法》的規定，「學校及其他教育機構以普通話和規範漢字為基本的教育教學用語用字。法律另有規定的除外。」因此，學校教學應依法使用規範漢字，但在中小學經典閱讀和書法教育中，會涉及繁體字教育有關內容。

教育部表示，經典閱讀方面，教育部積極推動中小學經典閱讀，按照《完善中華優秀傳統文化教育指導綱要》等文件相關要求，實施中華經典誦讀工程、中華優秀傳統文化傳承發展教育體系創新計劃等，使廣大青少年親近中華經典，青少年在學習經典的過程中，會接觸繁體字文本，認識繁體字。

教育部指出，書法教育方面，教育部印發的《中小學書法教育指導綱要》（教基二﹝2013﹞1號），明確書法教學中文字的使用要求，「按照《中華人民共和國國家通用語言文字法》有關規定，硬筆教學應使用規範漢字，毛筆臨帖要以經典碑帖為範本」，經典碑帖中也會涉及繁體字。

教育部強調，當今語言生活中，繁體字仍將在發展文字藝術、加強兩岸四地以及海外華文區溝通交流等方面發揮作用，「我們將在堅持國家文字政策的前提下，充分調研，開展繁體字相關研究，更好地為社會提供語言服務。」

ET快訊
吳怡霈爆分手男友！2年前答應求婚後「突宣布婚禮無限延期」最後
台灣歷史第一人！「小蝶王」王冠閎美國公開賽200蝶奪銀
日本吃拉麵「禁筷子平放碗上」！當地人曝不吉利象徵：常看台灣人
強烈大陸冷氣團發威！11縣市晚起再探10°C　不排除比今晨更
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

港警「一哥」鄧炳強：裝備會更健全　將採「剛柔並濟」策略

政協委員提「學校讀繁體字」　陸教育部：依法教簡字「文字不等同文化」

廈門台協動員返鄉投票　喊「台灣安全，人民有錢」

陸推台胞同等待遇　《人民日報》：台灣年輕人看到了誠意

影／外送員按門鈴送餐　門一開「卻遭客人辱罵+狠扯」：敢吵醒孩子就要你跪下！

港民陣今遊行估百萬人參加　港警批准但警告「有暴力就喊卡」

香港美國商會主席會長入境澳門遭拒　被要求簽「自願聲明」

23歲渣男一腳踏5船！狂騙350萬「住豪宅+開豪車」…2女崩潰懷孕了

華聞快遞／今冬明春福建全省實施342個重大水利項目

致電蓬佩奧談「香港、新疆法案」　楊潔篪：停止干涉中國內政！

高以翔生前帶爸媽錄旅遊節目　同框自拍「他們以後看到這畫面一定難忘」

周杰倫怒嗆「小巨蛋要你同意」　蕭敬騰笑回：我申請到了

《葉問4：完結篇》10年傳奇最後一戰　甄子丹單手「詠春戰太極」再創經典

陳小春躺地喊「爽」：終於在台北演唱會！　場外挺港民眾抗議嗆「滾出台灣」

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

謝和弦老婆PO超音波照驚爆懷孕　阿扣交保後...FB貼出「女生影片」

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

陳意涵「清理螃蟹」嚇到大叫　一句「拿去放生好了」老公傻眼ＸＤ

吳亦凡「真實體重」曝光！　一看數字傻了...轉眼和潘瑋柏繼續吃ＸＤ

最怕看醫生！阿公喊「過來～」乖毛孩勇敢走進診間...原因感人

港警「一哥」鄧炳強：裝備會更健全　將採「剛柔並濟」策略

政協委員提「學校讀繁體字」　陸教育部：依法教簡字「文字不等同文化」

廈門台協動員返鄉投票　喊「台灣安全，人民有錢」

陸推台胞同等待遇　《人民日報》：台灣年輕人看到了誠意

影／外送員按門鈴送餐　門一開「卻遭客人辱罵+狠扯」：敢吵醒孩子就要你跪下！

港民陣今遊行估百萬人參加　港警批准但警告「有暴力就喊卡」

香港美國商會主席會長入境澳門遭拒　被要求簽「自願聲明」

23歲渣男一腳踏5船！狂騙350萬「住豪宅+開豪車」…2女崩潰懷孕了

華聞快遞／今冬明春福建全省實施342個重大水利項目

致電蓬佩奧談「香港、新疆法案」　楊潔篪：停止干涉中國內政！

「撐一口氣！」小貓誤闖工地遭灌入水泥　眾人協力救出急送醫

浮誇系鬼爪肋排！彰化人氣韓式料理　部隊鍋鋪滿整隻雪蟹

痛罵民主黨濫權！白宮拒出席彈劾聽證　共和黨要求傳喚證人反擊

川普狂給「私人號碼」給各國元首　電話慘被各國監聽…推特反擊：早就沒用！

缺血吃葡萄＝沒效！專家激推「超補鐵食物」...月經後必吃

買煎餅米酒「花2千」被坑慘！　在地人解密「南韓價目表玄機」：觀光客很容易受騙

真狗版泰迪熊！雪地萌抖圓圓耳朵　網全噴愛心：看100遍也不膩

終止連4漲！明日起汽柴油調降2角　加油可再等等

士林夜市爆衝突！他遭棍棒痛毆...監視器畫面曝「5煞匆匆離去」

來台港人激增！投資換居留門檻低　他高雄開咖啡廳：低租金很重要

比「真理褲」更兇！越南妹穿上謎樣牛仔熱褲...「三角洲」搶見客

大陸熱門新聞

與男友吵架！女大生男同事家喝酒遇害

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

「懸崖香爐」沒有勇氣不能拜！700年喪命無數

8年輕人10度只穿內褲挨打發抖　員工曝「徵才內幕」

第一美胸秀性感照　表情竟成亮點

雙雙慘死…阿嬤6F「緊抱愛犬」決然跳下！

上千人拔光蘿蔔田！菜農慘虧220萬

23歲男腳踏5船！狂騙350萬…2女崩潰懷孕了

上海返鄉投票晚會　現場高喊韓國瑜

殯儀館辦婚禮！　新郎忍淚畫面超虐心

滬青創院菁英課程　勉台青築夢

外送員按門鈴「遭客人辱罵狠扯」：跪下！

28歲女腹痛急診…醫傻：雙腿間鑽出嬰孩頭

3歲女娃刮花10輛全新奧迪　店家氣炸提告

更多熱門

相關新聞

館長怒轟陳小春：你全家滾回去中國

館長怒轟陳小春：你全家滾回去中國

陳小春與應采兒夫妻日前傳出有意讓6歲兒子Jasper從香港降轉來台灣念幼兒園，不過因為他在香港反送中爆發以來的抗爭活動中，表態力挺港警，並且響應央視在微博發起的「我是護旗手」活動，讓館長在臉書上對他開嗆「全家滾回中國去」。

iOS 13.1.2更新後照片分享頁面出現簡體字

iOS 13.1.2更新後照片分享頁面出現簡體字

凌友詩批反送中：港人殖民心態作祟

凌友詩批反送中：港人殖民心態作祟

挺韓用簡體字等於賣台？星光奈奈批腦殘

挺韓用簡體字等於賣台？星光奈奈批腦殘

立委批高市待轉區變「待転区」　網：筆畫多機車易滑倒

立委批高市待轉區變「待転区」　網：筆畫多機車易滑倒

關鍵字：

繁體字簡體字政協委員

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

與男友吵架！女大生男同事家喝酒遇害

夾到手躺急診！藍營擠台大病房　陳玉珍回應了

那對夫妻「第2胎流掉了」！Kim心痛：也許他還沒準備好

12星座2020財運！唐綺陽：水瓶倒數第2倒楣犯小人

飢餓哥聽不懂英文　竟將英語妹「斬首開腦配飯吃」

好市多上架沙龍香！JO MALONE 5.7折價俗翻

謝和弦私人臉書顯示「單身」！預告今晚台中正常演出

米砂公開認愛「交往2個月素人男友」

Hold住姐崩潰曝近況照！

米砂沉寂1個月IG發文反擊！阿乃透露3人秘密給媒體

快訊／陳小春宣布應采兒懷第二胎

酒駕房仲恍神衝臨檢站...警開9槍+上銬毆打

謝和弦老婆PO出超音波照！胎兒「已經6周大」

張書豪首回應「PO歐陽妮妮性感影片」原因：懂的人就會懂

吳怡霈尾牙禮服「上中下全開」！

更多

最夯影音

更多
高以翔生前帶爸媽錄旅遊節目　同框自拍「他們以後看到這畫面一定難忘」

高以翔生前帶爸媽錄旅遊節目　同框自拍「他們以後看到這畫面一定難忘」
周杰倫怒嗆「小巨蛋要你同意」　蕭敬騰笑回：我申請到了

周杰倫怒嗆「小巨蛋要你同意」　蕭敬騰笑回：我申請到了

《葉問4：完結篇》10年傳奇最後一戰　甄子丹單手「詠春戰太極」再創經典

《葉問4：完結篇》10年傳奇最後一戰　甄子丹單手「詠春戰太極」再創經典

陳小春躺地喊「爽」：終於在台北演唱會！　場外挺港民眾抗議嗆「滾出台灣」

陳小春躺地喊「爽」：終於在台北演唱會！　場外挺港民眾抗議嗆「滾出台灣」

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面