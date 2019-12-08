嚴德發：敵情威脅與日俱增　國軍訓練需永無止盡

軍聞社／記者李一豪臺北電

「守護最愛的家園與親人，是我們共同的職責！」國防部日前舉行「國軍108年部隊工作聯合檢討會」，部長嚴德發特別慰勉勞苦功高的國軍官兵，更期許來年精益求精，稱職扮演守護國家安全的使命。

當天會議上午在博愛營區舉行，由嚴部長主持，包括全軍聯兵旅級以上單位主官均與會，先後針對敵情威脅研析、戰備任務訓練等進行專題報告，並就戰訓、人事、情報、後勤、通資電、政戰等工作，實施檢討與策進。

部長在會中代表三軍統帥蔡總統慰勉官兵優異的表現，並表揚各類工作績優單位主官，頒發團體獎金，肯定他們年來致力推動建軍備戰工作、提升部隊戰力的卓越貢獻。

會議中，特別播放由國防部軍事新聞通訊社製作的「國軍108年戰訓回顧」影片，片中輯錄漢光演習、精準飛彈射擊、反登陸作戰操演等多項重要任務，畫面震撼，不僅完整呈現國軍部隊執行防衛作戰任務進程，更藉此向全軍官兵的辛勞與努力致敬，嚴部長強調，這份榮耀屬於全體同仁，「從影片中我們可以看見，守護家園的任務，大家都做到了！」

「軍以戰為主，戰以勝為先。」嚴部長指出，中華民國面對的敵情威脅與日俱增，敵人持續在進步，國軍官兵須秉持「百尺竿頭，更進一步」精神，精益求精、日新又新，因為「只要有敵情威脅在，國軍訓練永無止境！」

對軍事事務革新有諸多期許的嚴部長，提出「強化聯合預警，掌握敵情威脅」、「仿真實戰訓練，發揮精實戰力」、「精進多專多能，專業質量並重」、「組織編裝革新，建立可恃戰力」、「恪遵崇法重紀，建立核心價值」等要點，勉勵與會幹部，懷抱務實態度、宏觀視野，專注戰訓本務，打造精實勁旅，成為國家安全的堅實後盾。