高於全球的4%展現潛力　我國航太產業每年平均成長8%

軍聞社／記者卓以立報導

「2019年臺灣航太產業與政策論壇」近日於漢翔航太研習園區舉行，首度移師臺中的航太產業論壇，邀請各專家學者、企業先進們集思廣益，研擬未來航太產業發展方向與策略，不僅提供臺灣與國際航太產業最新資訊與發展趨勢，也創造國內外航太廠商及政府相關單位交流、合作的平台，進而推動臺灣成為全球航太產業鏈中不可或缺的合作夥伴。

論壇中，除邀請空中巴士的亞太區採購副總裁Albert Varenne與漢翔公司董事長胡開宏進行專題演講外，並安排產、官、學、研各界針對「全球航太產業趨勢的前瞻」、「航太智慧機械與製造之發展」，以及「國防產業發展條例下的航太產業機遇」等議題，進行討論。

漢翔公司董事長胡開宏指出，近十年來，全球經濟穩定成長，帶動國際航太產業發展，波音與空巴皆樂觀預估未來新飛機需求產值與產業趨勢。在國內現況，近期我國航太產業每年平均成長達8%，遠高於全球的4%，可見我國發展潛力強大；另外，國防產發展條例已於今年立法通過，希望透過制定專法，有效提升軍用航空產業的商機，再搭配國機國造政策，未來將大有可為。

胡開宏強調，除了優勢之外，競爭方面亦不容小覷，航太產業發展新興國家以低成本與政府政策急起直追，先進國家則握有創新技術及關鍵知識提升產業，臺灣需在新興國家與先進國家間深思該如何走出自己的路。

航太論壇首場次的「全球航太產業趨勢的前瞻」討論中，提及單走道新機需求量將大幅增加，而亞太地區將可望成為全球最大的航空市場，發展潛力無窮，也可預期MRO（航空維修）產業一片看好；而因應全球環保趨勢當道，未來航空相關零組件、材料的開發將以輕量、低耗能等為重點。再看到國內航太發展趨勢，以連結在地、未來與國際為主軸，促使臺灣整體航太產業成長及整合，進而搶佔全球航太市場。

第二場則以「航太智慧機械與製造之發展」為題，說明智慧製造為航太產業趨勢，藉由智慧化可整合產線、提升生產效率、遠端監控、增加製造靈活度等等。

第三場則探討「國防產業發展條例下的航太產業機遇」，介紹國際的航太產業現況與相關政策，看到許多國家長期皆致力發展航太、國防相關技術，而我國亦有相關計畫與條例扶植有關產業，今年9月高教機出廠，對於臺灣國防及航太產業有提振產業、激勵人心之效果，期待臺灣航太產業能持續成長與進步。