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再破紀錄！麵包師「一條吐司切111片」　平均厚度1.08mm...做成限量千層派

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記者張嘉晏／綜合報導

本站去年新聞《一條吐司切成88份透光薄片！神級女麵包師：下次破90》指出，日本千葉縣一名女麵包師上島以「薄切吐司」神技爆紅，當時她成功將一條土司切成88片，放在桌上薄到可以透視桌面圖案。不過今年她的神技又更上一層樓，月初時成功挑戰切超過100片，平均一片的厚度僅有1.08毫米，令人嘆為觀止。

上島在第一次參加薄切麵包比賽時，就把454公克的吐司切成47片；第三度挑戰時，她成功把一條正常長度的吐司切成88片。把這些薄片疊起來和正常尺寸的厚片做對比，竟然需要20片才能疊出與原版相似的大小；若放在桌上，吐司中間部分還可以透視出桌面的圖案。

當時上島表示，依照那時候的技術，要挑戰100片還太困難，應該會先挑戰90片。不過今年她還是成功突破自己，最高紀錄總共切了111片！吐司切片的薄度看起來相當平均，她指出，吐司每片平均厚度為1.08毫米，總共花了她45分鐘完成，「我好累......。」

有趣的是，除了自我突破，她還把這些薄片做成各種口味的「千層派」，供自家麵包店限量販售，每一份裡頭有47片超薄片，售價則為1000日圓（約台幣281元）。

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