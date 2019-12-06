戒除藥癮從減少傷害開始　露德成立中部首個非醫療治療單位

▲朝露治療性社區專案總監伊魯秀一（左1）、屏科大學社工系副教授張麗玉(左2)、台灣露德協會秘書長徐森杰(右2)、草屯療養院茄荖山莊莊主黃耀興(右1)。（圖／露德協會提供）

記者鄧木卿／台中報導

社團法人台灣露德協會6日舉辦「108年度朝露治療性社區服務成果發表暨資源網絡交流會」，協會秘書長徐森杰表示，戒除使用藥物是一條艱辛的漫漫長路，需要靠一群人才能走得長遠，他同時宣布露德協會將成立中部第一個非醫療體系的藥癮治療單位，提供中部地區居住型藥癮治療服務。

露德協會長期關注及服務受愛滋及藥癮影響的個人及家屬，深知藥物成癮對個人、家庭與社會的傷害，因此從2012年就在台中增設一處更生人以工代賑，與情緒紓解的短期居住場所，取名為朝露農場，藉由耕種勞動、團體課程、靈性活動之安排，達到身、心、靈之全人照顧，讓藥癮愛滋感染之更生人能夠更容易回歸至社會中，儘早穩定生活，重回職場，重拾自信進而邁向自立，今天的跨領域交流會有來自醫療、衛政、社政、矯治、勞政等專家學者齊聚。

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露德協會為了提供更多元的藥癮服務，2019年擴大朝露農場服務，成立中部地區第一個非醫療體系的藥癮治療單位「朝露治療性社區」，以減少傷害的觀點規劃居住型藥癮治療服務，期望在與自然為伍的生活環境中，透過以人為核心的處遇，除了更深刻理解服務對象獨特的藥物使用脈絡與經驗，並結合多項課程、農作勞務等多元的療法，強化個人的復元意識，逐步緩減藥癮相關困擾。

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