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「百萬裝修」破洞、漏水、地板破…一家四口鋸床腳住2年廢墟！父怒提告

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▲▼「百萬裝修」破洞、漏水、地板破…一家四口鋸床腳住2年廢墟！父怒提告。（圖／東森新聞、翻攝經濟部網站、翻攝網站）

▲「百萬裝修」破洞、漏水、地板破…一家四口住2年廢墟。（圖／東森新聞，下同）

記者許力方／綜合報導

台北一名方姓男子2年前花費將近200萬元，找裝修公司裝潢房子，結果大失所望！當時工期一度延宕，遭追加款項，沒想到錢都給了，最後卻沒有完工，牆壁破了大洞、地板還一踩就壞，他近日投訴媒體，控訴裝修公司行徑太惡劣，決定提告。對此，裝修公司則不予回應。

方男向《東森新聞》描述，整間房子幾乎沒有一處整修完成，連工業風清水模都用仿的，線沒有對齊，還有個大破洞也沒有補，就這樣丟著，「平常為了遮醜就這樣子，門框門板都會割人，這個都是割到的傷痕…」這間屋子方家一家四口已經住了2年。

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▲▼「百萬裝修」破洞、漏水、地板破…一家四口鋸床腳住2年廢墟！父怒提告。（圖／東森新聞、翻攝經濟部網站、翻攝網站）

▲▼「百萬裝修」破洞、漏水、地板破…一家四口鋸床腳住2年廢墟！父怒提告。（圖／東森新聞、翻攝經濟部網站、翻攝網站）

▲▼「百萬裝修」破洞、漏水、地板破…一家四口鋸床腳住2年廢墟！父怒提告。（圖／東森新聞、翻攝經濟部網站、翻攝網站）

▲▼「百萬裝修」破洞、漏水、地板破…一家四口鋸床腳住2年廢墟！父怒提告。（圖／東森新聞、翻攝經濟部網站、翻攝網站）

「整間房子有一條管線從頭到尾過去，我床沒辦法放，所以我床頭是兩隻腳都鋸斷才能放…」方男指控遇到惡劣「裝修蟑螂」，施工品質差，誇張的是，連基礎該完工的項目都沒做好，2年前開價裝修費153萬元左右，後來工期延宕，遭對方惡意追加款項，甚至簽本票，前後共付了185萬元多。

方男苦訴，感覺像被騙了，一家人常常一進門就心情很差，討厭看到家裡面，「每天進來第一面就是這一面牆，基本的清水模造型坑坑洞洞、歪七扭八，看了心情就很不好。」砸了185萬元裝修，不忍一生打拼買來住的房子卻變成廢墟樣。

裝修公司在臉書粉絲專頁積極推廣，曾和銀行、農會、醫院、賣場等大型企業合作，根據經濟部商業司網頁登記資料顯示，該公司2015年就向新北市府註冊核准，所營事業包含室內裝潢業、室內輕鋼架工程業等相關類別。住宅消保會前理事長吳翃毅說明，要看該公司名是不是有登記「室內裝修」四個字，才符合室內裝修合格的公司，一般坊間室內設計或裝潢不該承接裝修的工程案件。

對此，被指控的裝修公司負責人表示，一切進入司法程序，不願多做回應。

▼設計公司登記所營事業包含室內裝潢。（圖／翻攝臉書、經濟部網站）

▲▼「百萬裝修」破洞、漏水、地板破…一家四口鋸床腳住2年廢墟！父怒提告。（圖／東森新聞、翻攝經濟部網站、翻攝網站）

▲▼「百萬裝修」破洞、漏水、地板破…一家四口鋸床腳住2年廢墟！父怒提告。（圖／東森新聞、翻攝經濟部網站、翻攝網站）

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