弘光畢展時尚秀超狂！　遶境平安布條、零食當時尚配件

▲弘光科技大學妝品和美髮系聯合畢展大秀創意，竟把大甲鎮瀾宮遶境平安紅布條、零食元素，變成伸展台上模特的時尚配件。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者鍾欣妍／採訪報導

三名模特隨著詭譎音樂，走上伸展台擺弄姿勢，仔細一看大甲鎮瀾宮遶境平安紅布條，竟然搖身變成吊帶，一個move轉身，時尚配件還有大量零食組成的後背包，原來這是弘光科技大學化妝品應用系和美髮造型設計系，舉辦聯合畢業成果展，學生發揮創意打造出另類時尚秀。

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▲伸展台上，大甲鎮瀾宮遶境平安紅布條搖身變成時尚吊帶，大量零食也變後背包。（圖／記者劉亮亨攝）

談起創作過程，解放時尚技術者譚詠靖說：「人在內心深處都會有一個自己，時尚是一種束縛，所以我們要解放時尚，這套遶境平安紅布條裝扮，不是只有傳統的習俗，它也是一種態度，我們結合台灣的次文化去做一個衝突感。」

▲森林組使用棕色系服飾和百片棕色髮片，營造出枯葉感造型，搭配憤怒、哭泣感眼妝。（圖／記者劉亮亨攝）

另一大亮點森林組，使用棕色系服飾，頭髮黏上百片棕色髮片，營造出枯葉感造型，搭配憤怒、哭泣感眼妝，創作背後的故事意義非凡。森林技術者許宏瑋表示，近年地球暖化的關係，加上今年亞馬遜熱帶雨林和澳洲森林大火，造成森林和生態滅絕，「以森林為主題發想，以復甦的概念下去做，希望能夠以作品傳達出叫人類愛護大自然。」

▲▼弘光科大妝品和美髮系聯合畢展，以「解顏，Chromosome」時尚、隱顯、染色體當作主題。（圖／記者劉亮亨攝）

這次聯合畢展主題「解顏，Chromosome」時尚、隱顯、染色體，全部都用單一顏色來詮釋創作，學生用作品傳達人類多元的內心世界。美髮系則依畢展主題，再分成海洋、森林、科幻三大類，把人類破壞大自然環境的現實面，用時尚的妝髮傳達出來。

▲▼ 弘光科大學生全部都用單一顏色來詮釋創作，學生用作品傳達人類多元的內心世界。（圖／記者劉亮亨攝）

妝品系副教授施珮緹進一步說明：「我們擷取的創作元素，是利用顏色和自然，比如海洋、 森林、信仰，這就是他們的創作，他們只是要表達，每一個人都是獨立的個體，都需要被尊重，不管是顯不管是隱，都是他們的主張。」為了達到高水準的畢展成果，經過至少8次的彩排，聯合畢展也把學生四年所學，化成創意美學精彩呈現。

▲▼此次「解顏，Chromosome」畢展至少經過8次彩排，弘光科大學生要將4年所學完美展現。（圖／記者劉亮亨攝）