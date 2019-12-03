4台人赴福州馬尾任社工　用「更先進」理念參與治理

▲馬尾區引入台灣社工。（圖／翻攝自微信公眾號）

記者蔡儀潔／廈門報導

福州馬尾區通過購買服務方式，引入新蓮花社會服務中心、樂善社會工作服務中心及福建省博愛扶老救孤慈善基金會等三家社會組織，以及4名台灣專業社工參與「三社聯動」創新社區治理工作。其中一位台灣社工楊昭玲表示，「希望台灣社工能將更先進的理念參與到社區治理中，真正能夠推動社區、村治理更完善。」

▲「馬尾的事 特事特辦 馬上就辦」12個大字樹立在福州通往馬尾區的江濱東大道重要交通道口。（圖／視覺中國）

據《中新社》報導，「三社聯動」是以社區為平台、社會組織為載體，以專業社會工作人才為支撐的高效聯動機制。民政局負責人表示，此次引入專業台灣社工，在7個村、社區開展項目，將通過建立站點，培育專職、兼職、志願服務等社會服務隊伍，把社工、社區、社會組織的力量聯合起來，形成有事共商、信息共享、有事共謀的聯動機制，達到共建共治共享的社區治理格局。

此次引進的台灣社工之一劉詩嫈表示，她將參與亭江鎮閩安村、東岐村的社區治理，深入農村，服務群眾，「社工對於我而言，不僅是一份工作，更是一份志業。從就讀社工科系開始，『 服務更多人 』就成了對自己最大的期許與目標。此次加入『 三社聯動 』項目中，對我來說是一個特別且難得的經驗，希望能夠用自己的經驗服務更多需要幫助的人。」

楊昭玲也是來自台灣的專業社工，對於「三社聯動」模式，她認為，「希望台灣社工能將更先進的理念參與到社區治理中，真正能夠推動社區、村治理更完善。」

▼社工與老人合影。（圖／翻攝自微信公眾號）