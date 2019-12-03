離職補償金變涉嫌敲詐勒索　華為害前員工被關251天

▲中國大陸電信設備商華為。（圖／路透）

記者康心禹／綜合報導

華為前員工李洪元去年遭解職後，拿到一筆約人民幣30萬元（約新台幣130萬元）的離職金，卻被公司控告敲詐勒索，遭關押251天後，因證據不足而被撤銷起訴。華為官方直到2日晚間才回應，支持李洪元運用法律來維護自己的權益。

綜合陸媒報導，李洪元自2005年進入華為擔任工程師，2018年1月31日遭解職。他與華為協商後的離職金為約人民幣33萬元，扣除稅金後到帳約30萬元，此筆金額是由部門秘書個人帳戶轉帳。

華為在去年12月提告李洪元涉嫌敲詐勒索，秘書的轉帳紀錄成為起訴證據。在深圳市公安局將他刑拘251天後，深圳市龍崗區人民檢察院認為，犯罪事實不清，證據不足，決定撤銷起訴。李洪元也因此獲得10萬元人民幣（約新台幣43萬元）賠償金並恢復名譽。

▲深圳市龍崗區人民檢察院不起訴決定書。（圖／翻攝自澎湃新聞）

李洪元表示，曾在2016年檢舉所在部門造假的問題，之後明顯感覺被主管針對，直到2017年底公司表示不會續約。依照中國大陸的勞動法，入職10年以上可以簽無固定期限勞動合約，公司應依法給予賠償。

整件事情引發關注，許多網友質疑華為的做法，讓員工一周工作6天的長工時，卻這樣對待離職的員工。華為官方直到2日晚間才首度回應，指出公司有權利及義務向司法機關舉報違法行為，如果李洪元覺得遭受冤屈，可以依法對華為提告。