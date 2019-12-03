人妻遭鄰居「騎上身」！夫目睹「狂毆到求饒」…2天後反遭逮捕

圖文／周刊王

大陸河南省日前發生一起性侵案件！一名劉姓男子工作回家後，聽見妻子大聲哭喊趕緊前去查看，竟看見隔壁鄰居竟琪在妻子身上，一氣之下拿起棍子朝鄰居狂打，沒想到卻因此遭警方逮捕，至今都還沒放出，讓妻子相當難過。

綜合陸媒報導，事發於今年9月，54歲的王姓婦人因和丈夫吵架，當時聽見有人進屋的聲音時，以為是丈夫回來，但因還在生氣所以沒有前去查看。隨後入屋的人走進房間，將手搭在側躺在床上的王婦身上且準備脫下她的褲子，王婦才察覺不對，轉身一看竟是隔壁年逾70的楊姓男子，她當下立刻大聲呼救，楊男見無法得逞才離去。

沒想到當天下午2點，楊男再度折回王婦家想伸出狼爪，王婦表示她當時抱著孫子，而楊男就趴在她身上將她壓住，並脫下她的褲子，還不停說著「就一次、就一次」，王婦當下不停哭喊求救，孫子也被吵醒，楊男才被嚇跑。

事後，楊男向王婦表示要商量前2次的事情，便到王婦工作的豬圈找人，但才講沒幾句話，楊男竟又開始對王婦動手動腳，王婦害怕得趕緊跑走，卻不慎被東西絆到跌倒在地，楊男見狀立刻衝上前，騎在王婦身上並撕扯她的衣服，王婦丈夫工作回來看見這幕，氣的他拿起棍子潮楊男狂毆，楊男被打得跪地求饒。丈夫劉男原想報警處理，但在楊男苦苦哀求下，答應不聲張，並要求楊男寫下保證書（如下圖／翻攝今日新聞），承認自己3度侵犯王婦，且要保證不再糾纏王姓婦人。

原以為此事就此告一段落，沒想到過沒幾天，丈夫竟因涉嫌故意傷害罪遭員警逮捕，且楊男的家屬還找上王婦，威脅她寫下「事實情況說明書」，承認楊男只是在開玩笑，「沒有實施毆打、侮辱、暴力猥褻等行為」，要求王婦放棄追究責任。

事件在網路上曝光後，當地警方表示目前劉男及楊男都已被拘捕，案件正在進一步審理中。

延伸閱讀

42歲知名小兒科醫生葉勝雄離世 臉書最後留言引網友哭翻

林志玲嫁AKIRA關鍵在一通電話 摟姐夫狂吻：就是他了吧！

高以翔爸爸雙手合十：辛苦了 女友「盼他入夢來」

►韓妞愛用款「平價版青春露」來了～爆水發光！