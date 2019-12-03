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爭做全台最幸運的女孩！77「濃」乳加教你跟國民男友自拍　再把男神簽名照帶回家

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▲▼77濃乳加，豪友討拍機。（圖／77提供）

▲77推出「豪友討拍機」，快來當最幸福的女孩！（圖／宏亞食品提供）

消費中心／綜合報導

在這個冬天，如何成為全台灣最幸福的女孩呢？在這個冬天，77乳加不僅推出全新「濃」乳加升級新品，更是和國民男友劉以豪進行合作，有超多好康活動等你來參加。記得小時候放學總是會捏著銅板到超商買一條77乳加巧克力，跟朋友一起慢慢走、拿著77一口一口慢慢嚼，就像是捨不得跟同學說掰掰、希望這段回家的路可以走得久一點，77乳加的經典滋味是童年記憶中最鮮明的印象，看到77乳加巧克力，「嚕呷嚕齁呷」（台語）這句台詞就會馬上脫口而出，經典程度在社群網站上引起不少話題，每隔一段時間就會出現77乳加巧克力的相關討論，除了奶香濃郁、越嚼越香的經典原味之外，77也持續推出多款創新口味，最新的「濃」乳加系列口感更加濃郁。更是找到帥到韓國的「國民男友」劉以豪作為代言人，加碼祭出「豪友討拍機」活動，只要按照活動規則，在FB上使用乳加專屬的劉以豪拍照濾鏡、擺出最有愛的動作，就可以和國民男友以豪拍張濃情蜜意的自拍照，完成後把你跟以豪的超甜自拍上傳到77粉絲團，還有機會獲得男神親筆簽名照，想成為全台最幸運的女孩嗎？快點來找以豪討拍拍。

而聖誕節期間，只要有一根77濃乳加，就有機會獲得和劉以豪交換禮物的機會唷～男神劉以豪為你精心準備禮物，聽說不僅有簽名照片，還有以豪的祝福小卡和一系列禮物呢～～～光想想就讓人激動啊！

▲▼77濃乳加。（圖／翻攝自官網）

▲77乳加全新「濃」升級。（圖／翻攝自宏亞食品官網）

大人氣的77乳加巧克力每隔一段時間就會推出新口味，源源不絕的新鮮感滿足了消費者善變愛嚐鮮的味蕾，今年初還有網友整理出從2017年開始推出的共18種口味，連購買通路、折扣優惠、個人推薦指數等通通詳細列出，被鄉民封為「乳加王」，77乳加可說是大家心中的國民品牌，受歡迎的程度可見一斑。不時會被cue出來熱烈討論，也不斷有網友分享自己的「開箱」心得，Dcard上就有一篇「77乳加大合集」，超愛吃77乳加巧克力的原PO一次買了11種口味開箱試吃，口味敘述相當到位，不僅完整放上包裝照、還拍出剖面圖，引來多位網友留言問「77乳加系4 ni？」，也釣出更多77愛好者分享自己的「蒐集」跟最愛的口味，直喊「會不會蒐集77乳加蒐集到吃土」，更有人分享獨特吃法「可微波5～10秒，每次都買10條囤貨」，面對網友紛紛致敬，原PO也笑稱自己達成了大家的願望。

滿足消費者的新鮮感之餘，77乳加也不忘其經典本色，日前再度推出兩款「濃」乳加升級新品，「77黑巧杏仁乳加」以經典的滑順巧克力，包裹著增量50%的迦納可可牛軋內餡，越嚼越濃郁，粒粒飽滿的整顆杏仁粒，口感豐富，讓人一口接著一口；「77牛奶杏仁乳加」則是增量40%的紐西蘭牛奶牛軋內餡，每一口都可以嚼到滿滿牛奶味與整顆杏仁粒的香氣，加倍濃郁的口感，不小心就吃到停不下來，讓人直呼「又要囤貨了」！「濃」乳加新品甫推出就在77乳加愛好者間造成轟動，想必又會掀起一股「開箱」風潮。

▲▼77濃乳加，豪友討拍機。（圖／77提供）

▲只要在FB上使用乳加專屬劉以豪濾鏡，就可以跟男神拍出濃濃愛意的自拍照。（圖／宏亞食品提供）

▲▼77乳加豪想和你換禮物。（圖／翻攝自官網）

▲想跟以豪交換禮物？今年聖誕節77乳加讓你美夢成真。（圖／翻攝自宏亞食品官網）

今年聖誕節你準備跟誰交換禮物呢？身為以豪的狂粉，雖然看著他的笑容就很幸福，但最大的願望還是在聖誕節跟以豪玩一場交換禮物，能把對以豪的心意傳達給他，又能收到以豪親手挑選的禮物，這是多麽奢侈的一刻，但，but，今年真的要美夢成真了，77乳加完成你的心願！今年聖誕節給你滿滿的劉以豪！77再為各位劉太太推出「豪想和你換禮物」活動，只要將一條77濃乳加跟你精心準備的禮物拍下合照上傳，就有機會獲得以豪的親筆簽名拍立得、以豪手寫祝福以及他親手準備的超暖圍巾一條，圍上圍巾就像以豪隨時在身邊，快點挑選你最想送給以豪的禮物拍照上傳，聖誕節當天就有機會成為以豪欽點的「全台最幸運女孩」，享受身邊所有羨慕嫉妒恨的目光。

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