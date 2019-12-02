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台選手獲「兩岸電視主持人大賽」金獎　評委大讚「大膽、有活力」

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▲▼ 兩岸電視主持人大賽。（圖／中新社 ）

▲比賽現場。（圖／平潭網）

記者蔡儀潔／廈門報導

「第八屆海峽兩岸電視藝術節」正在福建平潭綜合實驗區舉行，系列活動之一海峽兩岸電視主持新人大賽1日晚決出三甲。其中，台灣選手顏定瀚、蘇子朋分獲第二、第三名，同時獲得本屆大賽的金獎和福建省廣播影視集團的工作邀約。

據《中新社》報導，本屆大賽由北京大學新聞與傳播學院副院長俞虹、央視綜藝頻道主持人張蕾、著名主持人楊柳、台灣綜藝主持人唐從聖、東森電視台主播許晶晶5人擔綱總決賽評委。

▼5位評審。（圖／中新社 ）

▲▼ 兩岸電視主持人大賽。（圖／中新社 ）

比賽吸引兩岸逾萬名選手報名。其中，台灣65所高校近360位選手報名參賽，最終台灣大學蔡孟軒、世新大學顏定瀚、台大蘇子朋等3人進入決賽。在辯論議題中，本屆賽事鎖定社會熱點話題和兩岸文化交流的新鮮事，期間顏定瀚不疾不徐、娓娓道來的颱風，令人印象深刻。

連續兩屆擔任大賽評委的唐從聖表示，感覺選手的實力一屆更比一屆強，平潭的文化、語言、飲食等方面都與台灣相似，可以說平潭是台灣青年來大陸發展最好的第一站。俞虹說，「此次大賽形式活躍，這些大學生選手們雖然相對青澀，但勝在大膽、有活力。」

▼ 台灣選手顏定瀚(左一)、蘇子朋(右一)分獲第二、第三名。（圖／中新社 ）

▲▼ 兩岸電視主持人大賽。（圖／中新社 ）

本屆大賽設置金獎5名、銀獎10名、銅獎20名，在顏定瀚、蘇子朋之外，另一名進入決賽的台灣選手蔡孟軒獲得銀獎。福建省廣播影視集團則當場對本屆大賽的前三甲發出工作邀約，負責人表示，向台灣青年提供含金量滿滿的工作機會，並將為他們在大陸工作提供同等待遇，是惠及台胞措施落地和福建建設台胞台企登陸第一家園的實際體現。

▲▼ 進入決賽的台灣選手蔡孟軒(右)獲得銀獎 。（圖／記中新社）

▲ 進入決賽的台灣選手蔡孟軒(右)獲得銀獎 。（圖／中新社）

本屆大賽是第八屆海峽兩岸電視藝術節系列活動之一，由中國電視藝術家協會、台灣中華廣播電視節目製作商業同業公會等兩岸相關機構共同主辦。中國文聯副主席、中國電視藝術家協會主席胡占凡表示，海峽兩岸電視主持新人大賽此前已連續成功舉辦十屆，挖掘選拔出一大批富有潛力的電視主持新秀，促進了兩岸青年和諧交流。

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