韓國瑜抵制民調　高虹安：無可挽回就全面否認　真的是政治天才

▲民眾黨不分區立委候選人蔡壁如、高虹安。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜拋出接到民調電話「唯一支持蔡英文」、「拒答民調」等說法，引起各界討論。民眾黨不分區立委候選人高虹安2日受訪直言，她覺得高招，當民調掉到無可挽回的時候，就全面否認它，「講這種話真的是政治天才」。

民眾黨不分區被提名人蔡壁如、高虹安召開大數據開講記者會，對於韓國瑜的言論，高虹安表示，「我覺得這是高招，當民調掉到無可挽回的時候，就全面否認它，不想看到就否認它，未來不管怎麼往下掉，反正已經告訴支持者民調作假，「我覺得能夠講出這種話的的人真的是政治天才」，以後可以把所有民調當作這不是真實的。

高虹安表示，她自己還是非常反對這樣的行為，民調對於每個政治人物、政黨陣營是很重要的決策依據，如果以後沒有民調可以做決策，因為他叫支持者不要接電話，就算韓內部做的民調也看不出狀況，等於完全一片黑想辦法往前進，「除非他真的放棄了這一場（選舉），不然我不懂為什麼要做這樣的操作」。

對於上週討論度第一的共諜案，高虹安說，帶到民進黨的討論50%，比國民黨41％還要多，兩黨互相指控，但很少人將共諜案與民眾黨、時力、親民黨一起討論。

高虹安指出，共諜案在網路評論偏向五五波，但是支持的吸收度相對好，因為一般的民眾對國民黨不信任或本身就是天然獨，所以7成的民眾是相信的。

蔡壁如認為，執政黨應該是要讓國家安定，這是非常嚴肅的國家問題，可是看起來參與共諜案裡頭，博取選舉紅利，有很多的證據會慢慢出來，會有不一樣解讀，但是執政黨已經嚐到選舉紅利。

蔡壁如說，以目前證據來講，已經進入尾聲，開始出現一些其他的變化，證據出來後話題慢慢結束，這確實影響這次選舉結果，但台灣人蠻健忘，不曉得下個議題又有什麼。

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