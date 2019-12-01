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杭州直擊／高以翔最後一夜「為你點亮一百盞燈」　粉絲齊聚花束海默哀送別

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▲▼杭州殯儀館高以翔粉絲晚上獻花。（圖／記者陳政錄攝）

▲杭州殯儀館內，高以翔粉絲晚上將花束別上LED燈。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／杭州報導

男星高以翔27日凌晨在大陸錄製綜藝節目時不幸猝死，享年35歲，預計明（12月2日）從上海返台，今晚將於杭州殯儀館度過「最後一夜」，從下午起就陸續有粉絲前來告別，留下花束或一同於寒風中等候、組織共同默哀。現場花束已經過百，入夜後粉絲們更串上LED燈，在夜空中一閃一閃，也象徵著高以翔陽光帥氣的形象，在他們心中永遠閃亮。

高以翔宣傳電視劇《遇見王瀝川》。（圖／ETtoday資料照）

▲大陸粉絲們多因電視劇《遇見王瀝川》，認識並愛上高以翔。（圖／ETtoday資料照）

目前，高以翔父母，以及經紀公司老闆丘秀珠和丈夫王鈞均已回到台灣，綜合經紀公司聲明和王鈞說法，高以翔遺體將於2日從上海返台，舉辦告別式後長眠於金寶山。《ETtoday新聞雲》記者訪問王鈞，他表示，「靈堂設在金寶軒，其他事宜得待大體運到一殯登記後，才有後續。」

▲▼高以翔粉絲自發到杭州殯儀館送花，並默哀致意。（圖／記者陳政錄攝）

▲高以翔粉絲自發到杭州殯儀館送花，並默哀致意。（圖／記者陳政錄攝，下同）

由於高以翔將於明日返台，在大陸的「最後一夜」，各地粉絲們從1日白天起，就陸續前來杭州殯儀館，在花圃上獻上花束默哀，來自山東、江西、河北、四川的紛絲們原本互不相識，因為粉絲群組內訊息一同到場致意。協助粉絲們代訂花束的Liya表示，她就是杭州人，許多朋友因為工作、距離問題無法前來，她已經和姊妹們幫助了很多人代訂花束，到今天下午，還一次替60位粉絲代訂了60束花，就是希望能讓我們的心意被他（高以翔）看到。

有粉絲來自河北，還在讀大學，她表示自己知道消息後，一個人隻身買了機票於11月30日抵達寧波追思會現場，接著在高鐵上一路哭著來到杭州，熬了一夜等到1日清晨4點，原本應該準備搭機回河北上課，但想到這一次「沒有送他離開，以後永遠沒有機會了」，因此和其他粉絲一起找了附近的酒店，決定今天再等一晚。

【高以翔猝逝相關新聞】請點此

▲▼杭州殯儀館高以翔粉絲晚上獻花。（圖／記者陳政錄攝）

有已經輪班守了兩天的粉絲表示，她和朋友們都是除了看電視劇，實際參加過粉絲活動、追過星的人，了解高以翔在私底下的樣子，永遠對粉絲非常有親和力、體貼和溫暖；曾經有一次他來杭州宣傳，因為粉絲太多，在合影時原本工作人員說「不拍了」，但高以翔堅持請工作人員「再等一下。」

1日下午4點30分接近入夜時，約2、30位粉絲組織，一起在花束前默哀，希望心裡的話，能讓在天上的他聽見；到入夜後，則由粉絲們親手為花海拉上LED燈，在夜空中一閃一亮，讓高以翔在杭州的最後一晚不再孤單。

▲▼杭州殯儀館粉絲齊聚現場默哀。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼杭州殯儀館高以翔粉絲晚上獻花。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼高以翔粉絲自發到杭州殯儀館送花，並默哀致意。（圖／記者陳政錄攝）

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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