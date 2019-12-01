女生朋友車頭歪了　他好心指導「下秒油門當剎車」當場倒地

▲停車需要經驗的累積。（示意圖／達志影像，非本文當事地點）

記者劉亭／綜合報導

停車是許多人的罩門，新手更是需要多次練習才能上手。近來長沙一名張先生也因此常到苦頭，他看到一位女性朋友沒停好，因此走到車頭旁指揮，沒想到對方卻一時緊張踩下油門，當下被撞到倒下，診斷後確認為多發性骨折。

跟據「瀟湘晨報」報導，張先生透露，11月27日在社區門口指揮，一名剛拿到駕照的女性朋友正在停車，「當時車子已經基本停入了車位，但還沒有完全擺正，所有我就從車旁走到車頭指揮她擺正車子停好，可能是她一時緊張，誤把油門當剎車踩了下去，車子快速朝我撞了過去」。

被撞倒後，張先生感到下半身多處劇烈疼痛，不能動彈。朋友趕緊撥打急救電話，張先生被救護車送到了南華大學附屬長沙中心醫院急診科。醫生診斷張先生為「骨盆區多發粉碎性骨折，右膝關節粉碎性骨折，伴韌帶損傷，右踝關節粉碎性骨折」。

南華大學附屬長沙中心醫院運動醫學關節骨病科主任醫師丑克介紹，目前張先生已轉至運動醫學關節骨病科，他目前正在進行右下肢跟骨骨骼牽引，消腫、鎮痛、消炎等對症治療，以緩解患者的病情，並促進組織條件好轉，為後期的右膝、右踝骨折切開復位內固定術創造條件，慶幸的是張先生內臟未受到嚴重創傷，暫無生命危險。