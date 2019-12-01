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超越台北！高雄「最貴豪宅停車位410萬」比單坪房價高7倍　有建商挖到B6

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竟比台北還高！高雄「最貴豪宅停車位」410萬　和單坪房價比高達8倍。（圖／東森新聞）

▲全高雄最貴豪宅停車格有一幅幅竹子壁畫，旁邊還有燈箱裝置。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

在高雄大樓建案裡的停車格需求有增無減，這些停車格最貴有到410萬元，和單坪房價60萬相比相差快7倍；有的則是賣出價和停車格價格相差到8倍，停車位相對房價來說，高雄甚至高過台北，完全逆轉一般人對高雄停車位的價格觀念。而以高雄美術館豪宅區的車位來算，一個車位平均要價200萬元，附近停車場停一天卻只要50元。

全高雄最貴豪宅停車格走夜店風，有一幅幅竹子壁畫，旁邊還有燈箱裝置，和一般車位大不同用的是磨石磚，連一般車格用漆畫線，業者也改用洗石子區隔位子。

請繼續往下閱讀...

其中最貴的豪宅停車格位於B1，一格是售價410萬元，對照整棟大樓平均房價單價一坪60萬來算，大概是接近7倍的價格。不只豪宅停車位和單坪房價比率相差大，市區新成屋停車位一格205萬元，單坪房價開價33萬元，相差也有6倍多，如果和實際售出單坪房價相比，還可能來到接近8倍。

竟比台北還高！高雄「最貴豪宅停車位」410萬　和單坪房價比高達8倍。（圖／東森新聞）

▲▼最貴豪宅停車格用的是磨石磚，連一般車格用漆畫線，業者也改用洗石子區隔位子。（圖／東森新聞）

竟比台北還高！高雄「最貴豪宅停車位」410萬　和單坪房價比高達8倍。（圖／東森新聞）

建商花巧思，停車場特地用止滑磚，燈光採投射燈，柔和黃光讓住戶進到停車場，就能感受回家的溫暖感。代銷業者翁聖懿表示，止滑磚比較不會有噪音。

高雄郊區大樓新屋單坪售價多在接近20萬元，但停車格動輒150萬元起跳，也就是不論豪宅或是一般大樓對比都高達8倍，停車位相對房價來說，高雄甚至高過台北，完全逆轉一般人對高雄停車位價格觀念。

翁聖懿分析，台北比較特別的是豪宅價格都比較高，不能用像一般信義區豪宅300萬元去乘以6倍，一個車位1800萬總價實在是太高。

▼停車場燈光採投射燈，柔和黃光讓住戶進到停車場，就能感受回家的溫暖感。（圖／東森新聞）

竟比台北還高！高雄「最貴豪宅停車位」410萬　和單坪房價比高達8倍。（圖／東森新聞）

建商用單坪房價開價去賣停車格，但房價可砍，停車位卻是不二價，停車位最後可能還比房價來的高。即便如此，有建案停車場已經挖到地下6樓，還是可以看出需求有增無減。

另外，以高雄美術館豪宅區的車位來算，一個車位平均要價200萬元，車位價格居高不下。附近的停車場卻出現一天只要50元的親民價格，形成強烈對比。

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