反擊民進黨「假辭職、真詐騙」指控　高美蘭霸氣回：考績獎金我全捐

▲前高雄市觀光局主秘高美蘭。（圖／資料照）

記者洪靖宜／高雄報導

前高雄市觀光局主秘高美蘭因豪宅風波、財產申報狀況等爭議後，在22日表示「從即日起辭去主秘一職」，卻被揭露其實高美蘭尚未正式請辭，踢爆此事的民進黨高雄市議員黃文益就說，高美蘭若是等到12月才離職，就能領到近21萬的年終及考績獎金。不過，高美蘭也回擊「民進黨議員完全枉顧1萬條私菸、高鐵300萬等許多重大社會事件的探討；反而時時關心一個十職等主祕到底辭職成功否。」

市議員黃文益踢爆高美蘭一直未完成離職手續，是不是在等只要進入12月就可以領到本年度的年終獎金，以高美蘭簡任10職等的主任秘書薪給試算月薪約8萬3240元，年終獎金1.5個月加上甲等考績獎金1個月，約領20萬8100元。雖然現在離職但不滿一年還有考績獎金可領，認為他是「假辭職、真詐騙」對此，高美蘭也發表聲明反擊。

▲黃文益揭露高美蘭還有考績獎金可拿 。（圖／市議員黃文益提供）



針對高雄市議員康裕成及黃文益近日對本人之不實指控與汙衊，本人鄭重聲明如下：

1. 本人於11/22 日提出辭職聲明後，隨即提出辭呈，在心情上自那天起即脫離公職。唯人事室依規定堅持須由本人親自簽字，然本人已請長假，不在高雄， 致使公文延宕完備，後與人事室同仁溝通，改採傳真簽字，辭職時間維持原 公文上之11/22。本人直到 11/28日新聞報導，始知尚有年終獎金計算時程之事，更遑論什麼考績獎金！

2. 對於公職工作，本人再度重申，到高雄乃為貢獻所長，為債台高築的高雄， 盡一點綿薄之力。十個月當中，盡心盡力，自認無愧於市民之所託，也欣見高雄觀光之進步。然民進黨部分人士是非不分之行徑，只想達到侮辱本人、 羞辱市長之目的，本人願意為高雄市犧牲奉獻，但沒有義務接受無端之羞辱。為了不影響市政之推動，致選擇辭職，還給市府一個清淨的空間。

3. 對於議員所心心念念之考績獎金，本人將在領到後，不論是考績甲等的一個月月薪八萬三，或者乙等的半個月四萬一，均直接捐給高雄市政府觀光局， 作為推廣觀光之用。歡迎議員屆時追蹤檢視。

4. 本人乃一介平民，離開公職後，本希望遠離是非，詎料部分民進黨議員及英屬媒體仍然趕盡殺絕，時時抹黑汙衊，造成本人極大的恐懼！這對於一個號 稱「民主進步」的政黨，真令人大開眼界，再一次證明綠色恐怖處處在！本人相信公道自在人心，對於民進黨議員完全枉顧1萬條私菸、高鐵300萬等許多重大社會事件的探討；反而時時關心一個十職等主祕到底辭職成功否？ 是否可能領到年終獎金？考績打甲等乙等？等這類事情，一個國家花費一年數百萬年薪的議員，卻只關心一個月薪八萬多、沒有貪國家一毛錢的主祕這等事，實在有愧選民之所託。

5. 本人辭職一事業經葉代理市長及觀光局邱代理局長當日先後澄清說明，康議員竟仍於臉書陳述顯然非事實之文字，並且極度羞辱本人之人格。本人是否寧願不要職位、卻賴著要領年終獎金一事可接受檢視，然康議員及其家人經法院認證的違法紀錄歷歷在目，其詐領上千萬金額之事實，何者才是康議員自稱之「說謊貪婪的團隊」？相信社會自有公評！

「時間對我們來說完全沒用！」