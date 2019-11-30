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工藝在嘉設計特展　俄羅斯名模刺繡外衣上身超吸睛

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▲▼ 外國名模身穿交趾陶元素外衣。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼嘉義市政府文化局歲末推出「工藝在嘉×創意再加」在地工藝設計特展在嘉義文化創意產業園區展出。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府文化局歲末推出「工藝在嘉×創意再加」在地工藝設計特展，30日在嘉義文化創意產業園區舉行開幕儀式。嘉義市長黃敏惠、副市長陳淑慧、以及眾多貴賓一起出席，特展結合傳統工藝(交趾陶、剪粘、細木工(木藝)、刺繡、鑿花、錫器) 在地知名工藝大師(包含父子檔)，與當代設計師共同合作，激盪出新的創意火花。現場並由知名俄羅斯裔藝人安妮，身穿出自刺繡工藝師-張麗娟與服裝設計師-馬毅共同合作的《八仙遊嘉義》作品，透過針線充分展現代表嘉義文化與美食的服飾，展現充滿創新風格的文化底蘊之美！

▲▼ 外國名模身穿交趾陶元素外衣。（圖／嘉義市政府提供）

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▲▼ 外國名模身穿中國刺繡外衣，衝突感十足。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，藝術生活化，生活藝術化，讓生活更有藝術感，讓藝術氛圍遊走於嘉義市的每個角落。透過此次特展，嘉義的藝術更能提升能見度。許多在地工藝大師，創作保留與生活息息相關的傳統工藝，工藝不能沒落，若融入新的設計理念，將呈現更加與眾不同的新創意，並以創意面貌散發、累積嘉義市的文化底蘊。而藝術界的老幹與新枝，能夠傳承並展現無限創意。

▲▼ 外國名模身穿交趾陶元素外衣。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼黃敏惠與交趾陶大師謝東哲作品交談。（圖／嘉義市政府提供）

安妮身上穿的刺繡工藝十分吸睛，展現張麗娟女士及金馬繡莊團隊跳脫平面圖樣，半立體的刺繡藝術，更與神靈系服裝設計師馬毅合作，創新點在於袍服後擺融入嘉義在地現代元素，像是嘉義市國際管樂節小雞、檜意森活村，特色美食等。

交趾陶工藝師呂勝南呂皇澄與產品設計師潘岳麟的作品《台灣甪端》(中國古代漢族神話傳說中的一種神異之獸)，聯手將華麗宏偉的交趾工藝濃縮於充滿童年印象的甲蟲中，就像潘岳麟所說的，甲蟲是大自然中的寶石，細緻雕琢將甲蟲瑰麗璀璨的風貌透過藝術完美呈現。

《桃城樂手》由喜愛大自然的剪粘工藝師謝東哲與動物系插畫家廖國成合力創作，號召穩重憨趣的台灣黑熊、本土特有種穿山甲、神采飛揚的俏皮石虎，以及具代表性國鳥台灣藍鵲作為作品形象標的，呼應嘉義市國際管樂節、富在地特色的台版布萊梅「桃城樂手」就此誕生。

錫器工藝師許戶田與許峯榮父子檔，與平面設計師王胤卓合作的《供好》，讓錫藝元素走入日常，成為居家生活的時尚單品。鑿花工藝師陳佐民與產品設計師鄭仕欣的作品《找光》，以鑿花工藝建構燈具模組，將透雕技法融入壁掛燈件中點綴空間立面，並搭配層次燈條增添視覺變化，用藝術點亮生活。《對飲桌》則出自木藝-細木作工藝師施志明與工業設計師鄭洪的創意，作品特別選用台灣檜木、桃花心木、茄苳木三種木材創作，並於桌面裡外雕刻牡丹及金魚圖騰，象徵「富貴花開，金玉滿堂」。

市府文化局指出，6組團隊透過異材質及跨域攜手共同創作6件既代表嘉義在地工藝又突破傳統的作品。「工藝在嘉×創意再加」在地工藝設計特展展期為108年11月26日(二)至109年1月29日(日)。本次共規劃2個展區，其中主展區於嘉義文化創意產業園區(中山路616號)共展出42件作品(包含本次6件新作)；子展區則位於仁愛路560號的HOTEL DISCOVER亮點旅店，主要以本次之6項工藝主題進行微型展覽場域規劃。

另外，特展預計於明(109)年2月至5月將會接續在台北大稻埕古蹟製茶廠「新芳春茶行」巡迴展出。展覽期間相關系列活動均採事先報名，相關訊息可至文化局網站(網址: http://www.cabcy.gov.tw/web/)或洽詢博物館科05-2788225轉902至910。

展覽期程：108年11月26日(二)~109年1月29日(日)止
主展區：嘉義文化創意產業園區O棟一樓展覽室(中山路616號)
子展區：HOTEL DISCOVER亮點旅店(仁愛路560號)

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