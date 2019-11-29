防南山人壽新系統之亂重現　金管會要求保險公司換核心資訊系統要先經7項測試！

▲南山人壽。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／台北報導

南山人壽斥資百億的「境界成就」新系統失控崩壞，頻頻出現保單停效、投資型保單下錯單等情況，期間至少有15.2萬張保單受影響，董事長杜英宗也因此停職下台，這件事也觸發金管會的敏感神經，發函要求所有保險公司，未來若換核心資訊系統，至少要有7項測試分析，不能再像南山人壽一樣沒有做功能測試與評估，逕自啟用新系統，否則要罰款60萬～1200萬元，並視情節輕重限制業務。

金管會發函新規定，未來保險公司若要更換核心資訊系統，至少要7項測試分析，包括成本效益分析、風險評估、需求分析、設計規劃、功能測試驗證（完整性、正確性與穩定性）、轉換決策評估以及平行測試等。

金管會要求其他保險公司，絕對不能像南山人壽一樣，沒有測試及評估完整的系統功能，就逕自捨棄舊系統、啟用新系統，導致新系統連環失控出包，也無法用舊系統的資料核對找出問題。因此，保險公司如果未來想要更換核心資訊系統，必須要新舊系統平行測試確認過後，才可以用新版接軌。

金管會表示，若保險業者違反相關規定，將依保險法第171之1條，處以60萬以上，1200萬以下罰鍰。

▲南山人壽頻頻出狀況，前董事長杜英宗難辭其咎。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

南山人壽「境界成就計畫」系統專案早在2014年4月宣布建置，啟動進度嚴重落後，還追加更大的金額，從最初公布的37億元加到金管會裁罰文公布的101億元，預算追加龐大。金管會當時認為，時任董事長杜英宗在重新議約「境界」系統並調整合作模式時，並未尋求外部專家意見與審慎評估，決策也失當。

南山人壽停止舊資訊系統後，隨即在2018年9月10日上線「境界」新系統，然而，系統並非採取新舊雙軌並行，導致新系統出現問題時，影響公司運作穩定性，今年4月更爆出超過15萬張保單出現諸多問題，投資型保單更是重大災情。

金管會裁罰杜英宗停職2年，南山人壽在停職期間，也不能支付或給予杜英宗任何形式的報酬與福利，更不能再參與公司的決策。南山人壽今年已經吞下了7張金管會罰單，裁罰金額共計4860萬元，加上南山產險被罰的600萬元，母子公司合計受罰共5460萬元，竟然占去整體今年保險業罰鍰逾半，南山人壽的經營管理顯然出了大問題。

▲南山人壽最大股東、潤泰集團總裁尹衍樑。（圖／路透社，資料照）

外界早就擔心，杜英宗當年頂著投資銀行教父光環，出任南山人壽副董事長，沒有保險業經驗的他，如何統率南山人壽？但最大股東尹衍樑獨排眾議，堅信杜英宗能力，杜英宗還升上南山人壽董事長，薪水一路從近3000萬元，跳升到去年的1億零604萬元，光是從2012年至2018年間，已從南山人壽領走了4.4億餘元的酬金。

杜英宗當時承諾，6月底前可解決問題，但第一線的南山業務員仍在承擔保戶投訴抨擊。如今，南山工會仍不停收到客戶理賠金額錯誤、保費錯帳、未收到繳費通知單等各種資料錯亂問題。新系統大亂，罰錢後的南山人壽到現在也沒有正面處理。