韓粉FB團倒戈原因曝！王立強案後「中國口音金主」消失　小編：覺得被騙啊

▲韓粉FB倒戈挺蔡英文，引起許多網友討論。（圖／翻攝自Facebook／韓唬爛選總統 - 國瑜安全佳芬有錢）

記者葉國吏／綜合報導

2020大選倒數42天，日前傳出有挺韓國瑜臉書粉絲團倒戈，直接發聲明表示「全力支持蔡英文總統連任」，引起網友討論。粉絲專頁發言人出面透露倒戈原因，因為一位操中國口音的金主消失，所以決定要照心中想要做的去支持蔡英文。

民進黨立委王定宇28日在臉書貼出一張截圖，指出成立於2019年7月18日的挺韓粉專「韓國瑜總統-台灣安全人民有錢」發聲明指出，本次2020總統大選，「本粉絲團全力支持蔡英文總統連任，並放棄中國國民黨黨籍與『不再』力挺韓國瑜與旗下立委。」

對此粉專發言人接受《民視》訪問時表示，會倒戈的原因是當初一位操中國口音的老闆，以「一個月25篇文5000元」的代價贊助，所以他們才會成立該粉絲團。不過自從王立強事件爆發後，這位老闆就人間蒸發、電話打不通，由於主要挺韓的贊助者消失，他們小編群討論後決定，要按照心中想要做的轉向支持蔡英文。

發言人說：「覺得被騙啊，我才做沒多久，我才做一兩個月而已，而且還是在做對國家不好的事情，真的是很抱歉，趁著自己（社團）還有一點影響力，趕快做一點正確的事情。」