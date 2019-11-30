高鐵捐血活動「台北場破紀錄」！熱血民眾：不畏風雨年年捐

▲高鐵公司11月起於高鐵總公司，在沿線11個車站巡迴舉辦「寒冬送暖，捐血傳愛」公益活動。（圖／高鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

高鐵公司11月起於高鐵總公司，在沿線11個車站巡迴舉辦「寒冬送暖，捐血傳愛」公益活動，昨日於台北站舉行的捐血活動，共有154人參與、募集215袋熱血，還有熱血民眾是「年年參與」，突破去年紀錄。高鐵公司指出，下一場捐血活動將在12月6日於苗栗站舉辦，完成捐血的民眾還可獲得多功能盥洗包。

高鐵公司表示，昨日活動有許多高鐵員工與旅客熱情響應，從早上到傍晚，統計共有154人參與，總計募集215袋熱血，突破了台北站去年舉辦捐血活動的紀錄。

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▲昨日從早上到傍晚，統計共有154人參與，總計募集215袋熱血。（圖／高鐵提供）

參與捐血的陳小姐表示，「高鐵每年舉辦的捐血活動，不畏風雨都會前來參與，能夠將自己的心意幫助到需要幫助的人，也是在做好事，讓生命中增添美好時刻」。

高鐵公司指出，該活動自2012年舉辦以來，今年已邁入第8年，累計吸引超過5000位捐血人熱情參與，共募集7214袋熱血。截至明年至1月17日前，每周五均有捐血活動，共舉辦12場捐血活動。參與的捐血的民眾，還可獲得高鐵多功能盥洗包。

▲捐血活動舉辦至今已滿8年，累計吸引超過5千位捐血人熱情參與，共募集7214袋熱血。（圖／高鐵提供）

高鐵公司表示，接下來的活動時間與地點包括12月6日苗栗站、13日左營站、20日雲林站、27日台南站；1月3日彰化站、10日台中站、17日嘉義站，尚餘7場活動

高鐵公司期盼，透過捐血活動，紓緩每年農曆年節前夕各地用血需求偏高的壓力，更讓時速300的高鐵列車，不僅傳遞旅運的速度，更加滿載愛心與溫暖，讓台灣高鐵不僅是安全、便利、舒適、準點的運具，更是「引領進步、創造美好的生活平台」。