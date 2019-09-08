色彩占卜／大忙人、緊繃族快看！　選到它一定要獨處沒開玩笑

編按：很多人說「最近好忙！」也有很多人常常忙到身心靈緊繃不自知，等到健康亮紅燈就來不及啦！行程緊湊或「待辦事項特別多」的你，趕快來看看最近放鬆的關鍵是什麼？

「色彩占卜」不等於算命，而是協助你自我覺察的參考。放輕鬆，以直覺來選擇，感受作者獨特、神奇的分析和建議！

圖、文／蕭郁書

選一位，看看你最近放鬆的關鍵元素？深呼吸，感受吸引你的那位，再往下看。

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►A 手

不管你最近做了什麼，你的專注力都沒有放在身體的感受上，其實有點逃避自己的感受，不明原因的抗拒，也許某些必須穿越的課題與挑戰（上天發給你人生的考卷）已來到你面前。既然身體能量感受不太順暢，就試著讓生活多點讓你開心的小確幸，幸福的能量可以支持你願意好好面對即將來臨的轉變。



►B 馬陸

你很忙、行程排得很緊，或是你一點也不忙，但內心一直有很多點子，但一直沒去執行，內心充滿壓力。如果說，此刻就是你賺錢的好時機，你會不會甘願一點努力做？（笑）總之，你越早接受「事情會一個接著一個來，受苦越少。」做好時間與進度管理（休息時間也要排進去），越早做完越早享福。加油！請相信自己能順利幹掉一切。



►C 蝸牛

也許前陣子太忙、或是在人際關係上受了點傷，導致此刻想遠離人群、隱世獨處。如果現實生活上許可，就安排一個人的小旅行、看看展、創作。重點是感受與自己同在，聆聽自己的內心的聲音，可以滋養並療癒你的心，協助你消化過去人生經歷、辨認什麼才是人生中重要的事。

＊作者補充叮嚀：「選蝸牛的朋友，真的要去獨處滋養一下喔，沒有在開玩笑。」



►D 水母

你需要體驗身心層面的放鬆感。身體層面的放鬆：去喜歡的空間，做點自己喜歡的運動。心理層面的放鬆：學習信任一切有最好的安排，只要符合內心真實選擇，你就會是安全的，請放下掌控人生的慾望。像水母一樣飄在海中，順勢而為。



►E 背景 藍綠點點

內心有一堆感受、話語想說，感受雜亂無章、無從開始。如果可以，請開始創作（畫畫、寫作、烹飪...），宣洩掉過多能量，才有辦法開始將內在能量收攏聚焦。還有另一種狀態，你也可能處於搜集靈感的過程，盡量讓自己隨心所欲，對未知保持開放，你會有意想不到的收穫。



►F 小細胞

內心有股壓力想向外伸展、探索新的，試著接觸不同領域人事物，面對未知的事物時，請盡量有意識的放鬆，在沒有試試看之前，你不會真正明白自己有沒有能力、從中發現自己的潛能，請運用你強大的學習力，對自己有信心，上天不會給你過不了的坎。

★作者│蕭郁書Hsiao Yu Shu，藝術家，色彩與心靈的研究者。期待透過藝術，讓每個人都能回到內在，看見當下的自己。曾出版「色彩反映卡」與「生命之花卡祝福卡」，時常於社群網路分享「色彩占卜」廣受歡迎。

臉書粉專： 「蕭郁書 Hsiao Yu Shu 生命之花」 、IG @hsiao.yushu 、 個人網站

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