摸黑趕工雕刻「那話兒」被老友撞見　女網友：有刻壞了要送的嗎？

▲身兼佛像雕刻家鄉土藝人林新來為一部電影公司製作特別道具。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

身兼佛像雕刻家及牆壁彩繪家的鄉土藝人林新來為一部電影公司製作特別道具俗稱老二的「那話兒」，因時間迫在眉睫為了趕工，又不敢在工作室光明正大雕刻，所以趁夜摸黑趕工，但當第5根陽具欲完成時，來了幾個友人撞得正著！老朋友調侃說：「這個東西你也會刻喔！」林新來ＰＯ在網路社群，也引來不少粉絲關切，有女網友留言「有刻壞了要送嗎？」還是「只送女生」「男人會有需要？」

林新來目前擔任桃園市十全十美協會理事長，不只是佛像雕刻家也是牆壁彩繪家，同時收容上萬具落難神像，但日前一位劇務小姐打電話找他製作道具，話到嘴邊又難以啟齒，言明正在籌拍《食色性也》影片，需要一些「特別」的道具？用通訊軟體傳了幾張圖片，請務必幫忙用木頭雕刻；原先被他一口回絕，直到第三次才應允協助。

▲還完成1根永垂不杇。（記者楊熾興翻攝）

林新來表示，原來電影公司要雕刻道具有的民族叫它為「生命之源」、「男人至寶」，東方人比較靦腆，暱稱它為「那話兒」也就是俗稱老二的男人陽具。由於迫在眉睫，又不敢大白天光明正大的刻，所以趁夜摸黑趕工，但想想又不是見不得人的事，28日上午正在刻第五根的時侯，來了幾個友人撞得正著；老朋友調侃說：「這個東西你也會刻喔！」則回了一句：「雕蟲小技！」因此成了茶餘飯後被人消遣的話題。

▲牆壁石頭彩繪為林新來另一項專長。（記者楊熾興翻攝）