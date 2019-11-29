清大高材生邱怡澍參選國際小姐　「三太子」神裝穿上身驚艷日本

記者翁伊森／嘉義報導

縣長翁章梁、朴子太子會會長黃基全、朴子農會總幹事田志強，以及國際小姐台灣代表邱怡澍，29日共同宣示嘉義第十屆太子文化季將在12月8日下午4點登場。今年朴子電音三太子及六腳鄉公所集思廣益，推出三太子藝陣嘉年華，讓全國喜愛電音三太子及藝陣的朋友們能夠親身體驗，除了可自創獨一無二的三太子來獨領風騷外，還有豐富的禮物可拿。

▲▼國際小姐邱怡澍火紅太子裝扮代言第十屆太子文化季。（圖／嘉義縣政府提供）

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▲▼ 第十屆太子文化季 12月8日六腳登場。（圖／嘉義縣政府提供）

太子文化季已邁入第10年，每年都吸引無數人潮湧入嘉義縣，今年移師到蒜頭國小廣場舉辦，藉由帶動六腳觀光文化。今年活動將為三太子COSPLAY英雄會，更是廣徵天下英雄來飆創意，配合相應的服飾、道具和情節，演出自己心中三太子的角色，將傳統的陣頭文化注入新巧思，形塑一股宗教文化觀光潮。

▲▼ 縣長翁章梁宣布太子文化季移到六腳。（圖／嘉義縣政府提供）

今年更是邀請到世界三大選美之一的國際小姐選拔，代表台灣參賽的邱怡澍，以三太子為元素的國服驚豔國際，返台後首度在嘉義與大家見面，並擔任第十屆太子文化季的代言人。她說，此次擔任代言人主要是因為在國際小姐的選拔上，我以三太子的元素做為國服，為了就是讓世界看到。很高興擔任代言人，期望藉由這個活動讓更多人知道三太子文化，甚至是台灣廟宇文化。

翁章梁表示，今年太子文化季邁入第10屆，從朴子起源的電音三太子，到現在讓全台灣人都認識，甚至藉由邱小姐的三太子國服，帶到國際上讓全世界知道。運用台灣的文化跟全世界溝通，用三太子所象徵的活潑、熱情，以及身上鮮艷的裝飾，就能很快與人有互動感，歡迎全國鄉親一起來六腳參與太子文化季。

邱怡澍表示，三太子代表熱情、永不放棄，就如同當初設計國服的初衷；國際選美這條路不容易，但藉由三太子的勇敢精神，也帶領著走向國際舞台無畏的道路。此外，紅色代表吉祥幸運，也有視覺上的震撼，希望藉由這衣服，也能帶給現場觀眾以及國際幸運。12月8日當晚，也會將國服上的小巧思—LED燈開啟，也請大家拭目以待。

12月8日當天，有三太子現場體驗、文化解說、煙火秀，也有搖滾樂團、創意陣頭等專業團體的演出。此次現場也有提供民眾免費品嚐地方小吃，有花枝丸、古早味粉圓、豆花等，觀眾看熱鬧，還可走訪商圈逛農特產品以及吃美食。

黃基全指出，「十年有承、根留朴子、行銷嘉義」，希望全國朋友能一同來共襄盛舉，也感謝邱小姐擔任代言人，使活動更加充實圓滿。

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