「黑五」報到！月付699、台灣大讓你「黑吃黑」

▲電信商也要搶一波「黑五」商機。（圖／業者提供）

記者邱倢芯／綜合報導

今天就是一年一度的黑色星期五了，這是繼雙11購物節之後，消費者可以再減一波便宜的好時機！台灣大哥大與亞太電信今天都發出了電信優惠，其中最值得注意的是，台灣大推出了「黑吃黑」優惠，只要在今天網路門市申辦699以上專案，不論搭配黑色系手機，或家電自由選之中指定黑色商品，直接再送11月26日剛開賣、由台灣大獨家銷售的Google Nest Mini（黑），讓用戶既能享「黑色星期五」優惠，又能踏入智慧家庭的生活方式。

台灣大網路門市的「黑吃黑」優惠，是從「黑色星期五」早上10時00分起至深夜23時59分止，共推出「黑吃黑」、「黑箱作業」兩檔快閃活動，「黑吃黑」搭配任一黑色手機，或家電自由選中包括SONY PlayStation 3、Nintendo Switch、iRobot Roomba 690掃地機器人、飛利浦50型4K聯網液晶顯示器等黑色系商品，就送黑色Google Nest Mini，限量50台。

「黑箱作業」則是台灣大LINE升級好友，當日於網路門市不限資費申辦單門號、自由選、手機專案，就可參加黑色iPhone 11 64G抽獎活動，共計將抽出5名幸運兒。「黑吃黑」與「黑箱作業」兩個活動資格可同時享有，倘若台灣大LINE升級好友申辦699以上專案參加「黑吃黑」獲贈黑色Google Nest Mini，同時也可參加「黑箱作業」抽黑色iPhone 11 64G，讓用戶在「黑色星期五」黑上加黑、優惠再優惠。

而在亞太電信方面，則是在黑色星期五推出了「199元不限速上網吃到飽資費、國際漫遊冬日優惠」，且這項優惠是即日起至12/2，針對新申辦/攜碼用戶在網路門市推出限時「新飆網199上網吃到飽單門號」方案，月付199元，享不限速上網吃到飽、20分鐘網外/市話通話數。

▼亞太電信「新飆網199上網吃到飽單門號」方案。（圖／亞太電信提供）

另外，亞太也注意到台灣人愛出國旅遊的風氣，將自2019年12月1日起至2020年2月29日推出熱門旅遊國家日租型原號漫遊優惠，中港澳、日本每日上網吃到飽288元；南韓、新加坡、泰國 、印尼、菲律賓、馬來西亞、緬甸每日上網吃到飽也只要199元，原號漫遊服務讓你免換SIM卡、免租Wi-Fi機，可透過原來的手機門號直接使用，不僅申辦便利，讓你隨時隨地輕鬆上網查資料，上臉書打卡曬美照無負擔。