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發票中獎5千內免扣稅！12月「5大新制」上路　台61線新增區間測速

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▲▼統一發票兌獎。（圖／記者許力方攝）

12月起，免稅門檻從2000提升到5000，發票中四獎不用繳稅。（示意圖／記者許力方攝）

實習記者簡仲豪／整理報導

今年12月起，五大新制度即將上路，包含「放寬統一發票、公益彩券免稅門檻」、「Uber 條款全面執行」、「桃、竹地區計程車費率調整」等，今天為大家整理出12月起超重要新制度，以免荷包大失血！

一、免稅門檻提高　兌獎更起勁

請繼續往下閱讀...

12 月 1 日起，財政部放寬對統一發票、公益彩券及運動彩券中獎的免稅門檻，從2000元提高到5000元，超過金額會扣取 20% 所得稅。

二、委管契約新制度　保障委託人權益

內政部公告「租賃住宅委託管理定型化契約應記載及不得記載事項」（簡稱委管契約），於12月1日上路，內容清楚註記委託人及受託人之契約，為推動租屋代管專業服務制度。

三、Uber 條款不再拖延，全面取締開罰

汽車運輸業管理規則第103條之1，提供運輸服務的小客車租賃業全面納管，經過緩衝期、輔導期後，12月1日正式取締開罰，Uber 駕駛須考取計程車執業登記證、靠行掛計程車牌及加入多元化車隊。

▲Uber。（圖／路透）

Uber條款正式實施，其中，車身應黏貼專用標識。（示意圖／路透）

四、新竹、桃園計程車費率調整

「新竹縣市」計程車起程運價仍維持日間100元及夜間120元，續程跳表從250公尺改為200公尺跳5元，延滯計時運價則從現行180秒改為80秒跳5元。

「桃園市」計程車費率也將調整，起跳價從95元降至90元，但續程跳表從每250公尺改為200公尺跳5元，延滯計價從每150秒改為80秒跳5元，12月20日上路的頭一個月新舊表並行，直到明年1月20日轉軌新費率。

五、台61線西濱快速道路　新增區間測速

台61線西濱快速道路122.6K到115.6K北上路段，即苗栗縣通霄鎮南通灣至白沙屯，已增設區間測速系統，此外，台61 線苗栗通霄至苑裡南下路段，區間測速系統正建置中，最快12月下旬展開取締執法。

▲桃園市台61線西濱快速道路已完成區間測速照相設備。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台61線西濱快速道路區間測速執法設備。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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