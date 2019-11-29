臺閩戰綜會報　盼統合中央地方建構堅實戰力

軍聞社／記者周力行報導

參謀總長沈一鳴上將28日主持108年「臺閩全民戰力綜合協調會報」定期會議時，籲請中央與地方持續統合作戰地區人、物力，建構堅實戰力。

臺閩戰綜會報下午在後備指揮部忠愛營區舉行，由擔任「臺閩全民戰力綜合協調會報」召集人的沈總長主持，包括各直轄市、縣市動員會報執行秘書及業務主管、臺閩戰綜會報秘書組組長，以及各地區、直轄市、縣市等戰綜會報副召集人等動員業務執行主管人員與會。

沈總長首先頒獎表揚協助「漢光35號演習」有功單位、「地區及縣（市）級戰綜會報」評鑑績優單位，肯定他們年來的辛勤付出，並期盼各單位在既有的基礎上，持續努力精進。

沈總長指出，「全民戰力綜合協調組織」是負責推動與整合行政、軍事動員與民間總力的動員作業平臺，尤其在縣市戰力綜合協調會報運作上，端賴縣市首長直接參與及重視，來年仍請地方政府持續支持定期會報召開，以確保機制運作遂行。

沈總長表示，近年來，該會報透過「民安、萬安、漢光」演習，驗證全民防衛動員整備，雖已有具體成果，唯仍期盼行政動員方案及地方政府，持續協助統合作戰地區內警消、民防、公民營機構及公益慈善團體等全國人、物總量，以建構平時支援災害防救、戰時達成防衛作戰任務的堅實戰力。

此外，沈總長也表示，為擴大後備軍人輔導組織在社會服務及拓展服務區域，協請各縣、市政府依「全動法施行細則」，配合提供適當辦公處所，使各項服務工作深耕基層，服務廣大後備軍人。

會中，承辦單位就年度工作執行成效實施報告，內政部及環保署也分別就「108年度人力動員準備方案推動概況」及「毒性化學物質災害之防救」進行專題報告，藉提升未來整體工作成效。