太陽花國賠判111萬元！北市警察局確定上訴　全文「關鍵4理由」曝光

記者林昱萱／台北報導

太陽花學運期間爆發警民衝突，台北地院日前判決市警局必須賠償太陽花群眾111萬餘元，遭質疑恐打擊警界士氣。對此，台北市政府警察局28日正式提出上訴，而上訴理由也已於稍早公開。

▲太陽花學運國賠案，北市警察局確定上訴。（資料照／記者徐文彬攝）

北市警察局提出四點理由，「對和平非暴力的集會遊行，本局向以最大容忍態度，包容理性抗爭。惟對於被上訴人在行政院違法集會，影響社會秩序甚鉅，本局採取先勸離、再抬離之「漸進式」之驅離，自有其正當性，係屬依法令之行為。」

警察局提到，「本件事涉重大公共安全與社會秩序，法院審認『比例原則』時，就警察之『即時裁量權限』未予『適度』尊重與考量。」、「驅離行動造成民眾及員警受傷之原因，具多樣可能性，經檢視本判決10件個案之證據，本局認為無法僅以被上訴人受有傷害，亦無直接具體證據，逕認係員警逾越比例原則所致。」

警察局也表示，「本件訴訟尚無降低證明度之舉證法則事由，為釐清員警執法比例原則與過當之認定，經由提出上訴之機會，希得以進一步釐清責任分際。」

最後，對於此案件引發的爭議，警察局表示，「自上（10）月30日臺灣臺北地方法院一審判決後，本局接獲許多市民及網友正、反面的意見，感謝市政府、警政署及各界對警察執法的支持與信任。本局身為執法機關，上訴係為憲法訴訟基本權之核心價值，藉由此次上訴之機會，透過法庭的論證，讓警察執法分際，得以釐清『合法性』及『正當性』，俾利警察日後執法基準與判斷，得以與時俱進！」

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