高階警跳佛舞直擊！穿制服團跳激昂握拳　動作如《七龍珠》合體

▲警消比劃出的舞蹈動作相當滑稽。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾有宗教信仰自由，但公務人員著制服參加宗教活動還跳舞，恐引發社會議論。本刊取得一段影片，內容是佛教團體舉辦宗教儀式，一名三線一星的高階警官，穿著警常服率領數名警察一同參與，還一起用歌唱、跳舞形式演繹一段「佛舞」，突兀的動作和神情令人莞爾，也讓人對警務人員如此參與信仰活動是否恰當產生質疑。

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本刊取得一段名為「慈警經藏演繹」的影片，有數名警消人員穿著藏青色的警常服、和紅色制服，參與佛教團體舉辦的法會。過程中由一名三線一星的警官引領多名人員一起雙手合十唱頌佛經，竟還夾帶許多舞蹈動作和口號，雖然看起來整齊劃一，不過相當滑稽、怪異，只見這些警消人員時而跪拜、時而昂首、大聲握拳激勵，不禁讓人聯想知名日本漫畫《七龍珠》的「基紐特戰隊」中的「合體動作」。

據了解，這些警消人員應該是「慈警會」中的一員，雖然警政署、消防署皆尊重同仁宗教信仰的自由，但這樣著制服參與法會還跳舞的舉動看在民眾眼裡，想必觀感萬千。至於警消人員這樣的作法適切於否，仍待相關單位說明。



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