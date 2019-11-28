作家「深坑創作文」被抓包…開臉書轟網友人格羞辱　遭揭「超時空發票」又刪文

▲彭怡平貼文反駁再遭抓包造假，臉書湧入網友質疑她是否說謊成性。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

作家彭怡平日前貼出「深坑遇雨消費文」譴責政府不夠關心中下階層民眾，遭網友抓包做假，原來彭怡平人並不在台灣，故事中所描述的時間點深坑也沒下雨，昨晚彭怡平不滿被私訊批評「當什麼藝術總監，怎麼不當編劇？」發文痛斥「人格羞辱」，雖貼出發票想證明自己當時在深坑，卻又被打臉超時空發票，與之前說過「是親友的經歷」有出入，再次出現造假嫌疑，彭怡平二度刪文。

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彭怡平昨晚在臉書自清，抗議台灣社會在政治氛圍裡翻攪，不斷地壓迫與污辱不同意見的人，彭怡平感概「在法國，跟朋友們談各式各樣的社會、種族、經濟、政治等等議題時，都是極其高尚的，從未涉及人身攻擊與污辱，更不會在未查明狀況下，對外散布不實謠言。」

彭怡平為了證明自己沒說謊，特地貼出一張發票，證明自己當時人在深坑消費，彭怡平還說：「相信，你們一定能調出氣象局或是影帶看見當下傍晚下雨，得撐著傘過街的景象。」

只是彭怡平自清文一貼出，又被網友抓包說謊，該發票只要掃QR code就能知道內容，裡頭清楚記載購買產品是雞蛋、珍珠芭樂、蘋果、甘藷等農產品，即便附上郭金山米香，不但無法證明當時人在何處，間接打臉先前說自己不在台灣的說法。此外，也有網友調出氣象觀測站資料，發現深坑當日是上午降雨、傍晚夜間幾乎無雨，再次揭穿謊言，彭怡平也立刻刪文，改發跟法國朋友用餐照片粉飾太平，裝做沒發生過。

面對彭怡平欲蓋彌彰的表現，許多網友留言砲轟她，「說一個謊要用更多謊言來彌補」，質疑「發票根本肯定不是她本人的，9成是當地住戶去全聯買幾天家裡要吃的菜的發票」批評彭怡平「臉越打越腫還是自己打自己」，建議誠實面對才是上策。



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