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《ROG X 絕地求生M台灣挑戰盃》冠軍誕生　抱走10萬獎金、ROG Phone II

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▲《ROG X 絕地求生M台灣挑戰盃》冠軍誕生　抱走10萬獎金、ROG Phone II。（圖／ROG提供）

▲《ROG X 絕地求生M台灣挑戰盃》冠軍誕生。（圖／ROG提供）

記者姚惠茹／台北報導

由華碩（ASUS）旗下ROG玩家共和國主辦，騰訊遊戲和PUBG Corporation共同研發，熱酷科技代理的正版授權吃雞手機遊戲《PUBG MOBILE：絕地求生M》協辦的《ROG X 絕地求生M台灣挑戰盃》，經過線上初賽與線下複賽，冠軍戰隊終於在今（23）日的WirForce主舞台誕生。

ROG玩家共和國表示，從498支隊伍中殺出重圍，再經過16強戰隊、五場決賽激烈的廝殺，《ROG X 絕地求生M台灣挑戰盃》冠軍最終由NVM戰隊勝出。

▲《ROG X 絕地求生M台灣挑戰盃》冠軍誕生　抱走10萬獎金、ROG Phone II。（圖／ROG提供）

▲《ROG X 絕地求生M台灣挑戰盃》冠軍隊伍抱回ROG Phone II。（圖／ROG提供）

冠軍隊伍的五位選手從華碩聯合科技行銷副處長謝玉珍手中接下10萬元獎金及4支ROG Phone II；戰隊MVP同時也是NVM隊長賴俊廷更獨得ROG大全配一套，全隊共拿下超過20萬的賽事獎勵。

《ROG X 絕地求生M台灣挑戰盃》決賽共有16支隊伍晉級參與，進行5局比賽，以決賽當天積分排名標準，16強戰隊各憑本事只為贏得最終吃雞勝利，從初賽開始就展現絕佳團隊默契的NVM戰隊，一路過關斬將順利奪冠。

UNG戰隊以18分的些微差距獲得亞軍，由熱酷科技CEO Gary頒發5萬獎金和隊伍MVP乙隻ROG Phone II；季軍跟殿軍分別為K7戰隊以及STR戰隊，分別可獲得3萬元及1萬元獎金，隊伍中的MVP同樣可獲得ROG Phone II乙支。

▲《ROG X 絕地求生M台灣挑戰盃》冠軍誕生　抱走10萬獎金、ROG Phone II。（圖／ROG提供）

▲ROG X 絕地求生M台灣挑戰盃總決賽現場。（圖／ROG提供）

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