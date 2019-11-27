台澳籍正妹陶藝家首次返台展出！大型空運作品思考「生、死、時間」

▲台澳籍正妹陶藝家李如詩首次返台展出！大型作品思考「生、死、時間」。（圖／新北市立鶯歌陶瓷博物館）

記者林育綾／綜合報導

台澳籍正妹陶藝家李如詩出生於台灣，3歲移民到澳洲，在澳洲國立藝術學院( National Art School )主修陶藝，這次首度回到台灣展出，特別空運的87件作品皆來自景德鎮特有的瓷土製作，即日起至12月29日在新北市「鶯歌陶瓷博物館」展出。

李如詩首度返台展出「花譜FLORILEGIUM—李如詩創作個展」，她因為幾年前家人和朋友相繼罹患癌症，激起她開始思考對「生、死、時間」的想法，其中2件未燒的大型瓷塑作品，訴說著她對生命無常的思維，一件暴露於滴水下，並隨著展出時間的流逝逐漸瓦解，如同人最終歸於塵土，巧妙引入了生死是件自然的事。

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▲李如詩目前正在陶博館駐村中心進行創作。（圖／新北市立鶯歌陶瓷博物館）

值得一看的是，延續瓷土坯作品的概念所創作的華麗花束、散佈著惟妙惟肖的鳥和翅膀，是由景德鎮特有瓷土製作，因為含鐵量極低，呈現獨特極致潔白，點綴著金、銀水更顯細緻而華麗，每一物件皆獨一無二，鼓勵大家思考在自己短暫人生中什麼才是自己獨特且重要的事，盡情綻放出屬於自己的美麗。

▲她也將於12月21日開設「藝術家的伊甸園」工作坊。（圖／新北市立鶯歌陶瓷博物館）



李如詩目前正在陶博館駐村中心進行創作，期間參與陶博館「新北市藝文教育扎根」計畫，引領新北市鶯歌區建國小學、鶯歌小學的孩子們集體創作自己的花園，小朋友的作品有著無限想像的創意令她非常感動。另外，她將於12月21日開設「藝術家的伊甸園」工作坊，有興趣的民眾亦可把握機會報名參加。



陶博館館長吳秀慈表示，為增進新北市陶瓷與國際交流的機會，開放「陽光特展室」及「陶藝長廊」給國內外陶藝家、陶瓷工作者或策展人申請，歡迎有興趣的人踴躍申請，期待透過國際間的藝術能量相互交流，創造更多陶藝的火花。