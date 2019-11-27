獨／連千毅正式宣戰太陽會！槍手主動就擒「疑點重重」...開吉偽證罪

▲連千毅。（圖／翻攝自連千毅臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

直播主之亂連千毅又在看守所內透過律師出招了，日前才提告自家8名員工偽證罪，不過就在26日委任律師進行律見之後，現在決定加告一個人，就是當初跟警方自首的太陽會張姓槍手，也就是當初前往大仁哥寵物店開槍的人，律師葉銘進認為他的自首並不單純，疑點重重。

因為之前要求連千毅要將涉案的事實經過，坦白的書寫一份交給他，若是有違「有則認之，無則護之 」的原則，將會解除委任，葉銘進律師在26日上午前往律見時，取得連千毅親手寫的書面，葉銘進表示連千毅撰寫的內容無法透露，僅表示跟他在第二次被警方訊問時的供述大致相符，葉銘進律師認為連千毅確實是已經說了實話。

▲高雄市刑大前往苗栗逮捕太陽會前分會長，據傳是連千毅的靠山，同時起出太陽會徽章 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

同時這次律見的過程當中，跟連千毅討論完之後，決定加告一個人偽證罪，就是當初主動到案的張姓槍手，懷疑他主動到案的動機為何？是受何人指示？有收到指示而為不實在的供述？連千毅認為：「現在看來這些都疑點重重，所以決定委託葉銘進律師追加告發張姓槍手偽證罪，預計在28日會提出追加告發被告狀」。

這名張姓槍手綽號「雞仔」，是太陽會高雄分會謝姓老大的貼身武將，9月19日開槍當天晚上，警方先是逮捕八名涉嫌開槍的嫌犯，經查發現八人全是連千毅的員工，隔一天晚間，又有一名張姓槍手穿著西裝，在律師陪同下 ，到警局投案，自稱是開槍主嫌，也因為他的投案，讓連千毅更深陷黑道老大撐腰的傳聞當中。

▲引發高雄市直播主之亂的主角之一，連千毅透過委任律師葉銘進再加告張姓槍手。（圖／記者吳奕靖攝）