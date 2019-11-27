每45秒就讓觀眾大笑一次！義大利即興喜劇《媽媽咪噢！》免費欣賞

▲每45秒就讓觀眾大笑一次！如果兒童劇團演出義大利即興喜劇《媽媽咪噢！》免費欣賞。（圖／國立新竹生活美學館提供）

記者林育綾／綜合報導

「如果兒童劇團」演出義大利即興喜劇《媽媽咪噢！》，每45秒就會讓觀眾大笑一次！國立新竹生活美學館舉行「藝傳千里–2019表演藝術團隊巡迴校園體驗活動」，11/29(五)下午2點將於新竹縣立新埔國民中學邀請該劇團演出。

如果兒童劇團經典的義大利即興喜劇《媽媽咪噢！》，背景發生在義大利，故事主角卡布奇諾個性狡猾又想吃飽飯，成為了佛林嘟嘟和他的戀人拉希娜兩個人的僕人。為了不被主人發現，東躲西藏、欺下瞞上的過程中，一方面讓孩子瞭解世上沒有不被拆穿的謊言，另一方面也讓孩子知道，天下沒有白吃的午餐。

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這齣劇有幾個吸睛的節目特色，包括義大利的喜劇架構，加強滑稽鬧劇的表演手法，還加入了雜耍特技的表現，據說觀眾每45秒就大笑一次，讓人欲罷不能。

此外現場互動參與也是此戲的重頭戲，傳食物氣球、丟大球等台上台下共同完成一個作品，讓觀眾可以台上台下得到一樣的歡樂。節奏明快的異國風歌曲融入劇情中，將歡樂與戲劇張力融合在故事中，在短短100分鐘的演出中，帶給觀眾更深切、更完整的感受。

《媽媽咪噢！》揉合了義大利熱情奔放的美感經驗，以及「人人生而平等，每一份工作都值得被尊重」的社會價值，將於11/29(五)下午2時在新竹縣立新埔國民中學演出。