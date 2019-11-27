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「辣椒」騙越南同鄉來台逼下海　手法曝光！美甲師慘淪肉便器

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圖、文／周刊王

近來檢警卻連續查獲誘騙、強逼外籍女子賣淫集團，其中1個規模龐大的「辣椒集團」，更以恐怖酷刑凌虐越南女子，而幹員能順利破案，得從1名逃出後大難不死的越女「阿茵」（化名）說起。

茵茵被集團份子強逼穿上性感裝，拍下艷照後PO網攬客。（圖／翻攝自網路）

▲茵茵被集團份子強逼穿上性感裝，拍下艷照後PO網攬客。（圖／周刊王提供，下同）

今年7月，阿茵在台灣友人陪伴下向警方報案，警方看她相當清秀，但身上卻有不少新舊傷疤，一度以為是家暴案，但當她說出其遭遇後，卻讓警方倒抽涼氣。她回憶，去年某天，有個叫「辣椒」的同鄉姐姐從台灣回越南，「她打扮得好漂亮，全身都名牌，和我們聊天還隨便就能掏出一疊鈔票請客。」阿茵說。

辣椒告訴村裡女孩，她在台從事美甲、美髮，現已是好幾家店的老闆娘，經濟狀況才如此優渥，「我很羨慕，和5、6個同鄉『報名』，拜託姐姐（指辣椒）帶我們去台灣學藝發展。」辣椒很爽快答應了，還大方先借每人20萬元台幣，當機票、租屋生活費。

「我們懷著興奮心情和姐姐到台灣，一下飛機，就有好幾個大男生恭敬迎接她，他們交頭接耳一陣子後，說已經幫我們每個人都租好房間了，先帶我們過去休息，之後再去美甲店上課、當助理。」講到這裡，阿茵卻突然開始啜泣。

原來，這正是阿茵走向地獄的起點，「我不認識台灣的路，只記得被那些大男生帶到房間後，他們原本的笑容不見了，丟出幾件性感衣服要我『試穿』，我覺得奇怪，搖手說不要，但馬上被賞巴掌、用腳踹等，只好在眾目睽睽下，顫抖地穿上。」接下來，她被迫在大家嘻笑聲中，擺出各種撩人姿態供拍照，現場還有人趁機伸鹹豬手，對她掐臀、捏胸等。

▲ 警方救出越南女子們後，才發現集團拘禁她們的環境極度惡劣。（圖／翻攝畫面）

「乖乖待在這，敢跑就讓妳死。」負責看管的男人撂下狠話後離開，阿茵從此被軟禁在房間內，3餐則有專人送便當。而她被拍的那些性感照，都被PO到網上供人瀏覽，每天就是任由陌生嫖客上門糟蹋，生不如死的她，曾經逃跑，但才下樓就被逮回，施以酷刑，但不放棄的她，最後仍在今年3月某天清晨逃跑成功。

阿茵後來遇到嫁來台灣的越南同鄉，對方同情她的遭遇，真的介紹她到新莊某美甲店工作。原以為只要勤奮工作就能出頭天的她，卻在路上被當時看管她的「那群男人」撞見，對方搖下車窗罵著三字經，一邊開車追她，最後阿茵雖然被撞到，所幸連滾帶爬逃離現場，跛著腳回美甲店求救，老闆覺得事態嚴重，才帶著阿茵到警局報案。

警方在搗破「辣椒」集團，救出十多名被拐騙賣淫的越女後，發現都和阿茵一樣先借了20萬元後，被集團以「還債」名義要求賣淫，雖言明每次所得3千元可「55拆帳」，但卻以各種藉口加利息，實際上根本永遠還不完。

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