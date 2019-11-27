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元祖兄弟遭爆愛偷吃！大少東婚外情多女　「短裙吊帶襪」滾媽媽屋床

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圖、文／鏡週刊 

老牌企業元祖食品二少東張劭緯，日前因婚後外遇數女被妻子發現，驚傳婚變。無獨有偶，本刊最近又接獲爆料，指元祖大少東張乙濤離婚前，也曾與多名女子發生婚外情，偷情地點更選在母親家中，甚至還有懷孕的小三上門找張妻談判。

 

▲張乙濤（右）曾與吊帶襪女、甜美萌妹親密合影，關係匪淺。（圖／鏡週刊提供，下同）

另外，張還趁老婆不在家，找按摩女郎到府服務，不顧家中還有小孩及幫傭。行徑如此離譜，母親、元祖創辦人張秀琬卻放任兒子胡作非為，在長子與媳婦離婚後，甚至還威脅媳婦若不把孫子帶到上海，就要斷絕金援。知情人士痛批，元祖2兄弟會變成不倫慣犯，張秀琬是最大幫凶！

張乙濤（右）曾與吊帶襪女、甜美萌妹親密合影，關係匪淺。（讀者提供）

元祖大少東張乙濤（右）遭爆從2013年起就外遇多女，甚至還讓人妻（左）懷孕找上門來。（讀者提供）

元祖二少東張劭緯（左）日前才被爆劈腿多女，其中一個還是大黑松小倆口千金邱威樺（右）。（讀者提供）

爆出外遇醜聞後，元祖二少奶奶安晨妤（右）已對先生張劭緯（左）提起離婚訴訟。（讀者提供）

本月1日，上海市台灣同胞投資企業協會在上海寶華萬豪酒店，舉行第26次會員代表大會暨成立25週年會慶，公司在對岸上市、身價逾新台幣百億元的元祖食品創辦人張秀琬，也以常務副會長的身分出席大會。當天她穿著一襲黑色洋裝，與協會重要幹部在舞台上共鳴戰鼓，為典禮揭開序幕。

除了張秀琬以雍容華貴的上流貴婦之姿穿梭會場內外，她的大兒子張乙濤也西裝筆挺，與現場的企業界人士合照。至於二兒子張劭緯，不知是否因與妻子安晨妤正在處理最近才曝光的外遇事件，並未現身會場。

元祖創辦人張秀琬。（翻攝合中網）

元祖2個少東相繼外遇婚變，一家人與母親張秀琬和樂出遊的照片已成往事。（讀者提供）

張乙濤前妻藍婉綺的友人告訴本刊：「當年張乙濤與藍離婚時，我們以為張乙濤只是個案，前陣子看到他弟弟、元祖二少東張劭緯與妻子安晨妤婚變的新聞之後，才驚覺二兄弟根本是一個樣！」

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▲F小姐和張乙濤有多張親密合照，其中一張約會地點竟然還在張母屋子的臥室。

回應 

本刊致電元祖公司，向公關人員提出有關張乙濤離婚前是否與數名女子關係親密，張秀婉是否有說過若前媳婦拒絕同住，就不負責孫子女生活費用等問題，請其代為轉達。

公關人員則表示，不知該如何回應，因為屬私領域的事情，也不方便轉達。


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