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【約瑟夫占星】11/20-11/26星座占星：摩羯一支獨秀　巨蟹偏財看俏

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11/20-11/26星座占星【約瑟夫占星】：有鳳來儀，隆冬唱喜

圖文／周刊王

有鳳來儀，隆冬唱喜

揮別悲喜交織的11月，由射手新月，合金星天王三分吉相，與木星換座進入倒數度數，一派年末歡騰祥瑞，無論是新舊世界長達年餘餘科技、經濟角力傾軋，或是喧鬧多時亞非區域爭端，都將迎來全新局面。而本周末尾木星正式進入摩羯宮，與火天相位消解，更是一掃全年動盪。

12月伊始星象喜兆不絕，群星齊聚摩羯，彷彿似為全年鬧騰收攏，媒體與娛樂本月將靠攏經典，重磅新作尚智重才，佳節時不刻意譁眾取寵。此外，低迷已久房市將於本月迎來谷底反彈，且土冥合相不遠，將有居住正義與新型態地產新聞面市。財經方面，本周全球股市平穩，傳產一支獨秀。

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本周星情排行

●摩羯座喜出過望，快意難忘
●牡羊座風頭極健，事業最佳
●巨蟹座錦上添花，感情最美
●金牛座一呼百諾，人緣最好

牡羊座 修身齊家治根本

西線無戰，名利雙收，本周牡羊事業享天地人和與機緣巧妙之樂，多工之際還得偷閒，歡慶隆冬。開支財漏有消解之象，暫時無憂，投資宜靜不宜動。感情是如夢初醒。

金牛座 一將功成萬骨枯

壯士斷腕，金牛本周無畏人言顧忌，身先士卒突圍。事成風光，但不戀棧榮耀，也無功高震主擔憂。行旅運勢俏，洽商出遊都是最好時機。正財運看俏，但犒賞花銷不低。感情是話不投機半句多。

雙子座 顏如玉敬獻良策

自覺良善，或有鏡花水月之感，12月伊始，雙子宜透過個人內省或團隊檢整，尋求階段任務突破，時運有貴人奧援，且逢新月前後巧妙。橫財或是就有投資入庫，感情是回眸為君笑。

巨蟹座 團隊勝利無猜疑

同舟共濟，巨蟹難得豪情現於本周，運籌帷幄，箭無虛發。事業大吉，零售服務特別有感。投資偏財看俏，可嘗試博彩怡情。人緣魅力再上全年制高，感情是雲開見月，部分巨蟹動念婚嫁。

獅子座 養兵千日一時用

出奇制勝，本周逢事業職涯大捷，幸運唾手如探囊取物，羨煞諸星，且獅子不吝與團隊知交共享資源，有一瞬蕭颯。也宜就醫。正財與心力付出成正比。感情是寧可不忮不求。

處女座 弄人全倚仗智慧

眾望所繫，初冬處女如逢人生期中考，身處高壓，關鍵時刻是頭過身就過。人緣大好，處女可多交際排遣職涯或家中子嗣煩心事。財帛有得，正、偏財豐美。感情是坐賞桃花開落，部分處女求子一試成功。

天秤座 入冬至倦勤不得

厚積薄發，階段任務推展竭力，要案唯人且關鍵時刻即將到來，天秤或對職場案牘繁忙感到疲憊。此運利短程差旅，或公關運作。偏財有喜，利保險、投資並進。感情是追尋一線雋永。

天蠍座 以小博大有機會

波平無驚，遂心愜意，本周隨諸星入摩羯，天蠍能自外紛擾，桑榆暫收，圓夢自在羨煞諸星，吸引力直上雲霄，人緣有利扭轉情勢。偏財入室納庫，走跳交通有益財運。感情是大地震過後，部分天蠍離異。

射手座 錦囊策出奇制勝

出奇制勝，本周諸星於射手大喜，事業職涯得利，與團隊知交共享資源，更勝一人獨樂。正財人緣同步看俏，更有橫財臨門，流動資產增加。感情則是安做心底的喵星人。

摩羯座 積善是寬以待人

美光聚焦，皆大歡喜，名聲鵲起，獲得肯定皆拜平日嚴整肅內，本周摩羯一支獨秀，但能平分好風光，無謂他人眼紅。部分摩羯遇家人對工作下指導棋。正財持平。感情是繁花盛開的那一刻。

水瓶座 初秋賦閒又何妨

韜光養晦，本周水瓶暫卸痾重，寧可沉醉風雅，或靜宅在家。人緣或職涯高潮甫過，可放緩團隊腳步或安排居家修繕。正財稍斂，不利偏財，投資宜交割結清。感情是那人就在燈火闌珊處。

雙魚座 做人要因勢利導

風光無限，雙魚本周享甘蔗倒吃遂意，事業如慢車進站，無需竭力。人面風光，更有職涯喜事被新月點亮。金流進出頻頻無歇，過路財神。情緣佳，單身者邀約不絕，但留意桃花品質。

約瑟夫的寶藏地圖：https://www.facebook.com/mondedejoseph/

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