港民亮「燈海」打氣！理大副校長等到場再遊說　留守者：住這邊很好

▲香港24日區議會選舉民主派大勝。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

「理大衝突」踏入第10日，不少示威者因為身體及心理狀況，先後需要送院，仍然留守的示威者情況令外界擔憂。一位留守示威者26日深夜卻向駐守媒體直言，「住得很好、很開心！」今（26日）早，理大副校長率領多名職員再次進入學校，希望再遊說校園的人士離開。

理大校董會主席林大輝今日（26日）曾透露 ，早上會派出多個小組到校園尋找留守者，以勸他們離開。警方昨日也曾提今日將會派人進入理大遊說，但表示仍需時準備。林大輝指，將會各有各做，不會與警方一同行動。

民主派在區選中取得壓倒性勝利後，昨（25日）派出葉建源、鄺俊宇、范國威、黃國桐等多名議員，與留守示威者對話。葉建源引述，留守者不希望引起衝突，期望警方盡快退場，由校方重管校園。

▲香港理大學外警察。（圖／記者吳立言攝）

此外，大批市民也在昨晚在紅磡、尖沙咀、油麻地參與「和你唱」，並亮起手機燈等，為留守示威者打氣。

理大在昨日（26日）深夜11時45分發聲明，表示周二（26日）將派多個小組尋找留守者，並希望警方早日解封校園。

今日凌晨約4時半，一名留守的示威者突然主動踏入媒體聚集範圍，向大眾剖白心聲。他頭戴鴨舌帽、以黑布蒙着全面，一開口即答謝在理大外面聲援的市民，並指透過連登已看見有人發起「和你塞」行動。他還呼籲外界三思而行，因為不忍有人因此再度犧牲。

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