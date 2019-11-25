復興空難撈屍…女消防員凍到發紫　一句話讓餐車老闆鼻酸「不走了」

圖文／周刊王

復興航空235號班機2015年2月4日上午墜落基隆河，造成43人死亡，慘烈救援畫面引發社會關注，也震驚胖卡協會理事長龔修賢，他立即號召車友前往案發現場，烹製熱食餵飽救難人員和焦急等候的家屬，胖卡明亮的燈光成為救難人員心中的溫暖燈塔，而這光24小時不熄滅，卻是因為女消防員的一句話。

龔修賢回憶，當天寒流來襲低溫刺骨，他當時裹著被子在家看電視，一打開新聞就看到慘不忍睹的救援場景，被畫面震懾的他立刻打給附近做生意的車友前往幫忙，不過這一片赤誠換來的卻是猛烈罵聲。

「大家都在罵，說我們是來發災難財。」龔修賢無奈的說，當時大眾對於胖卡的瞭解不深，直覺餐車只想著做生意，他立刻與台北市政府協調並說明來意，表示所有餐點免費供應，自己只是想盡一份心力，這才得以順利進入現場。

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封鎖線內，救難人員泡在河裡，全心全意只為搜尋那黃金救援期的奇蹟，根本無暇顧及自身冷暖飢寒，往往上岸時，食物早已失去溫度，龔修賢不忍看見救人英雄吞冷掉的便當果腹，在胖卡車內準備潛艇堡、炒麵、雞排、玉米濃湯、熱飲等各種吃食，每天不斷變換菜單，溫暖救難人員及受難家屬的心和胃。

復興空難當時，有5台餐車同時作業，廚師們揮鏟餵飽救災人員與焦急等候的家屬，開到基隆河畔憑藉著是滿腔熱情，龔修賢起初也不知道救難餐車要持續多久，直到女消防員的一句話。

▲復興空難救援時，龔修賢還在深夜升起爐火，讓救難人員都能烤火休息。（圖／胖卡協會提供）

龔修賢提到，在搜救第一天的傍晚，其實多數工作人員都已精疲力盡，突然有名臉色發白、嘴唇發紫的女消防員走到餐車旁，她的雙手在寒風中瑟瑟發抖，已凍到講不出任何一句話，在蒸氣和熱飲的溫度下才逐漸紓緩，而開口的第一句便是：「老闆，你們幾點要走？」

「我回她，我們不走，跟你們一起收隊。」龔修賢說，聽到女消防員話語中的期盼與擔憂，他既鼻酸又難過，當下就決定救災時間不打烊，深夜照樣起爐做灶，整整持續了9天，直到最後一位罹難者被打撈上岸才收工回家。

復興航空造成43人死亡，卻也讓龔修賢看到災難下，台灣人的團結與善良。他提到，去附近採買瓦斯時，老闆一聽到救災要用立刻不收錢，也有復興航空的空姐自願前來幫忙，「與其在家裡哭，不如來做點事情」，而搜救結束的那一刻，所有人朝著飛機殘骸深深一鞠躬，生離死別的強烈衝擊也開啟了熱食救災計畫。

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