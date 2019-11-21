第三次風光開幕…小彬彬燒烤店沒賺錢「酒喝到開刀」　忍痛關店

記者羅志華／台北報導

小彬彬（溫兆宇）2017年6月間，受陳姓金主邀約，於長安東路開張「彬彬正記」燒烤店，當時為求搶在8月8日開幕，在短短1個多月緊湊裝潢，直到開幕後仍在收尾，事後陳姓金主疑似未付清40萬尾款，讓設計師不滿提告，但陳姓金主委任律師也出示多張照片，指裝潢根本沒做好。北院11月21日開庭，小彬彬出庭作證，表示餐廳經營不順，2018年6月時「彬彬正記瓠仔貴燒烤」風光開幕，其實已是「第3次」開幕，後來更因休養身體，忍痛停業。

▲小彬彬（溫兆民）到北院作證，稱「彬彬正記」燒烤店於2018年6月時的風光開幕，其實已是「第3次」開張，他更因與客人喝太多酒，於去年10月住院開刀，無力經營下忍痛收店。（圖／記者羅志華攝）

小彬彬表示，2017年6月時，陳姓金主到內湖找他合作，想藉他的名氣及經營能力，請他擔任店長，在長安東路開設餐廳，說好小彬彬出名，陳姓金主出錢，賺錢一人一半，並希望搶在8月8日父親節前開張。

由於日程相當緊湊，小彬彬熟識的設計師不願承作裝潢，就由陳姓金主介紹另名設計師幫忙，小彬彬向金主建議不要花太多錢，現場很多東西都是「舊物貼新皮」，裝潢部分，他只要求廚房不要漏水、排水良好即可。

一陣倉促下，餐廳終於趕在2017年8月8日順利開幕，但廚房水管汙泥沒抽完、部分管線外露，收銀台也沒做好，還有客人被刮破絲襪，更因廚房還沒做好，讓小彬彬不得不找日本料理師傅來出幾道冷盤，才讓餐廳順利「開張」。

隨著經營，小彬彬發現餐廳仍有許多瑕疵，甚至每個月還要自己抽一次水肥，但設計師也沒特別來收尾，他在庭上直批裝潢「根本沒完工」，事後卻聽到陳姓金主向他抱怨，稱明明已付了40萬，設計師卻還要來討尾款，「到底還要收甚麼？」，小彬彬才終於知道雙方起了糾紛。

小彬彬回憶，這間店歷經波折，自開張後不斷虧錢，自2017年8月8日第一次開張後，於2018年1月歇業，他不甘心，於2018年3月力求振作，卻只撐了3個月多再度決定停業，後來有其他金主找上他，他才決定再試試看，於2018年6月8日找來媒體報導，「第3次」風光開幕。

但小彬彬錢沒賺到，身體反倒跟客人喝酒喝出問題，於2018年10月間因髖關節壞死住院開刀，且必須休養半年至一年；無力再經營燒烤店的小彬彬，忍痛於2018年12月再次決定停業，店家也頂讓給別人。

點我超越韓國愉快體驗