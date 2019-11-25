馬麻養不動你了…15年老貓被放在路邊「不久後往生」　她棄養挨罰逆轉勝

▲花花無力照顧養了15年的喵喵，將牠放在醫院門口後離開，喵喵不久後往生，花花則因棄養挨罰3萬，事後花花抗告成功免罰。（示意圖，非新聞當事貓／pixabay圖庫）

記者羅志華／台北報導

養寵物就該愛牠們一輩子，但現實裡往往有更多無奈…。1名女子花花（化名）於2016間，因無力照顧養了15年的老貓喵喵（化名），將牠放在紙箱內留字「請愛心人仕認養貓」，事後喵喵雖得到醫院收治，卻仍因身體狀況太差，不久後便離開「貓世」，花花也因棄養遭開罰3萬元。但花花抗罰，表示為低收入戶且重度身心障礙，實在無力照顧喵喵，將牠放在醫院門口，是希望有人能救牠，最高行政法院判花花勝訴免賠。

據判決，花花於2016年4月24日晚間9時許，將喵喵放進紙箱內，並留在新北土城某動物醫院門口，之後還請兒子回現場查看是否有人收養，花花兒子當時見有人牽狗經過，認為喵喵會被順利收想，便安心離開；喵喵事後雖經動物醫院收治，事後又通知動保處送回花花住處，但喵喵仍因身體狀況不佳，於不久後往生。

新北市府認為，花花放置喵喵時，動物醫院根本沒在營業，且她也沒有找人告知、詢問醫院是否能收治喵喵，只是將貓放下後便離開，已構成棄養。

花花則主張，自己是低收入戶且重度身心障礙，喵喵年紀大了體弱多病，實在無力照顧，她留下「請善心人仕認養」，是希望有人能救救喵喵，也想過若真無人認養，會再將喵喵領回，當時她一直在現場等到有人將喵喵抱走，才安心離開。

最高行政法院認為，花花於當日晚間9時30分放置喵喵，當時動物醫院仍在營業，且事後醫院也如花花預料收治喵喵，與花花證詞「我不是棄養，應該有人要救這隻貓」相符，且新北市政府也無法充分證明花花是「故意或過失」而棄養，判花花勝訴免罰。

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