快訊／共諜案延燒　澳洲情報局長罕見發推特：抵抗外國干涉、間諜活動

▲澳洲情報局長柏格斯（Mike Burgess）罕見發出聲明回應共諜案。（圖／Mike Burgess推特）



記者陶本和／台北報導

針對澳洲媒體大篇幅報導共諜案，澳洲政府情報局長柏格斯（Mike Burgess）罕見在自己的推特上貼出聲明，內容強調在報導之前已經知悉此事，也一直積極調查，他向澳洲國人表示，ASIO將繼續面對和抵抗外國對澳洲的干涉和間諜活動。

關於澳洲媒體的報導內容，澳洲情報局長柏格斯罕見在自己的推特上貼出聲明稿。內容指出，針對報導的內容，作為安全情報官員，將致力保護澳洲的民主與主權。

柏格斯表示，澳洲人民可以放心，ASIO在報導之前已經知道相關事情，並一直在積極進行調查，不過依照長期的慣例，並不會針對特殊的議題，包括人員或任何細節發表評論。

柏格斯表示，有鑒於所涉問題尚待調查，並且為了不影響調查，因此也不宜再進一步發表評論。至於對外國情報的動向，對國家及安全造成的威脅，ASIO將繼續面對和抵抗外國對澳洲的干涉和間諜活動。

▲澳洲情報局長罕見發推特。（圖／翻攝Mike Burgess推特，點圖可放大）



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