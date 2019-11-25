川普彈劾聽證會繼續辦　眾議員點名前國安顧問「快出面作證」

▲聯邦眾議院情報委員會主席、民主黨議員謝安達（Adam Schiff）。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

針對美國總統川普的彈劾聽證會已持續舉辦兩周，聯邦眾議院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）24日受訪時指出，將會繼續進行調查，也會開始撰寫相關報告，但是可能需要有更多證人。他也隔空向前國家安全顧問波頓喊話，希望波頓「拿出勇氣」出面作證。



謝安達在接受CNN談話節目「美國國情」（State of the Union）訪問時提到，接下來可能會有更多聽證會，因為民主黨不會一直等上好幾月，讓政府完拖延戰術，試圖延宕調查進度，

他也提到，前國安顧問波頓應該要像前國安會的俄羅斯專家希爾（Fiona Hill）以及其他人一樣，拿出勇氣到法庭作證，「若是波頓沒有這麼做的話，就必須向全國解釋，為何硬要在『即將發表的新書』裡講出這些故事，而不是在真正需要的時候」。

過去兩周的聽證會中，多位國安會的成員都指出，波頓在美國與烏克蘭領袖的私人會議中，扮演著關鍵的角色，波頓的律師則是向民主黨人表示，波頓所知道的訊息還未被情報委員會提出，唯有在法院下令的時候，才會出面作證。謝安達則反駁，相關證據早就已經多到不行。

另外，川普陣營曾指控謝安達親自見過「吹哨人」，應該親自出面作證，他則回應，根本就不知道吹哨人是誰。

路透社報導指，情報委員會提出的報告可能是為眾議院審議「彈劾條款」（articles of impeachment）鋪路，若是程序通過的話，將由參議院對川普是否該被定罪彈劾進行審判 ，不過參議院是由川普所屬的共和黨掌控。

日前有匿名的「吹哨人」舉報，川普在今年7月25日打電話給烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy），要求調查主要政敵、前副總統拜登（Joe Biden），引發爭議，隨後眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）宣布對川普啟動彈劾調查。