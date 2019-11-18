瘋電影／催眠．裁決　九十分鐘扭轉判決危機

文／賴賴





瘋言瘋語：

三位新導演用三年的時間，將這部電影的劇本完成，可以見得這部電影製作上審慎的態度，電影很好看，商業價值高，視覺運鏡超到位，完全感受不到新導演的生澀與瑕疵，有的只有謹慎的視角和運鏡的熟稔，抱著支持香港的心情來看電影的，果然好心有好報，電影超精彩，劇情流暢無尿點，而結局有驚喜，超好看。

劇本很厲害，法庭戲無瑕疵，而室內室外分兩邊進行，許多驚喜設計，劇本安排有許多新意。

這是娛樂片，所以不必追究催眠所需要的條件因素，若要追究，那直升機那場戲不更難以解釋，許多動作片都無法對每個鏡頭去說明其中邏輯，就像我們也不會要求湯姆克魯斯真的在飛機上解釋如何在高速飛行的機體上還站得住，香港新導演能夠製作出這樣成熟的商業片，非常非常感動，尤其是現在香港的狀態，有許多年輕人仍然默默在自己工作崗位上，專注的堅持，這部電影，看到香港電影未來的希望。

電影真心推薦，非常好看，希望老天爺保佑香港，快快度過這場難關。

片 名：催眠．裁決

英文名稱：Guilt by Design

類 型：動作、懸疑/驚悚

上映日期：2019-11-15

片 長：94分鐘

導演：黎兆鈞 、 施柏林 、 劉永泰

演員：張家輝(Nick Cheung) 、 張翰 、 秦沛 、 金燕玲(Elaine Jin) 、 谷祖琳 、 張兆輝 、 鄭則仕(Kent Cheng)

國 家：香港

語 言：粵語

發行公司：甲上

劇情大綱

曾經揚名國際的催眠專家許立生(張家輝飾)，是轟動香港的兇殺案陪審團成員之一。審判最後一天，當陪審團準備退庭商議時，許立生突然收到女兒茵茵被綁架的消息。

綁匪要求他在90分鐘內催眠至少4個陪審團成員來操控、扭曲審判結果，否則將殺害他的女兒。為了解救被綁架的女兒，許立生只能答應，並在暗中聯手曾是特種部隊的楊凱（張翰飾）展開分秒必爭的救援行動。

▲心理學教授在加入陪審團期間，接收到死亡威脅。



▲在短短九十分鐘內，必須將大家催眠。

▲無法求救，因為壞人埋藏在審判者中間(不一定是他)。

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