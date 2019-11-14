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瘋電影／全面攻佔3：天使救援　無人機轟炸無人道可言

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文／賴賴

▲▼ 全面攻佔3：天使救援。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

非常好看，感覺很像古早影集24小時的電影版，剛開始沒多久，就讓主角的狀況關係和工作態度、交友狀況交代，很快的就猜出果然有些鋪陳快速洩底，不過沒差，因為整部電影都在逃與追緝，整體動作操作很精彩，海陸空、追車、槍戰、直升機狙擊，視覺過癮的娛樂片。

保護總統的過程非常緊張，男主父子關係修復的部分很溫暖，稍微軟化了整部片不斷逃難與被追殺的氣氛，而視覺設計在交通工具上，有著墨，尤其是在山林間開著大卡逃亡，夜間視覺設計有亮點，很好看說。

這部電影再次道出無人機的危險，只要被鎖定就死路一條，這種殺人武器應該全世界廢止才對。


片　　名：全面攻佔3：天使救援
英文名稱：Angel Has Fallen
類　　型：動作、劇情、懸疑/驚悚
上映日期：2019-08-21
片　　長：02時01分
導　　演：雷克羅曼沃
演　　員：傑瑞德巴特勒(Gerard Butler) 、 摩根費里曼(Morgan Freeman) 、 派波蓓拉寶(Piper Perabo) 、 潔達蘋姬史密斯(Jada Pinkett Smith) 、 尼克諾特(Nick Nolte) 、 丹尼休斯頓(Danny Huston) 、 提姆布萊克尼爾森(Tim Blake Nelson)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：海樂

劇情大綱

這次恐怖分子頭號目標，竟是最強特務-麥克班寧！

故事時間設定在倫敦淪陷的兩年後，當年的副總統-艾倫（摩根費里曼 飾）已經變成美國總統，麥克班寧（傑瑞德巴特勒 飾）晉升為特勤局局長。恐怖份子這次盯上麥克，陷害他成為謀殺總統的通緝犯，被全球通緝！

麥克為了證明自己的清白，為了保護家人與總統，找上許久未見的父親結盟，揪出敵人並洗刷自己的汙名。

▲▼ 全面攻佔3：天使救援。（圖／imdb）

▲麥克身體已有工傷，卻仍然不懈怠的在總統身邊。

▲▼ 全面攻佔3：天使救援。（圖／imdb）

▲同為野戰好友互相砥礪，沒想到後來。

▲▼ 全面攻佔3：天使救援。（圖／imdb）

▲FBI這次很弱。

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